Gerson à l’OL, la dernière folie de Textor

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Ancienne grosse recrue de l'OM qui n'a pas réussi à percer en Provence, Gerson est retourné au Brésil où il marche bien avec Flamengo. John Textor ambitionne de le ramener en France, à l'OL.

Propriétaire de l’Olympique Lyonnais, mais aussi de plusieurs clubs dont Botafogo au Brésil, John Textor est actuellement plutôt concentré sur la France et le changement d’entraineur qui s’opère entre Rhône et Saône. Fabio Grosso va être nommé et cela alors que le businessman américain a multiplié les pistes jusqu’à trouver un technicien qui fasse l’unanimité, ce qui est plutôt le cas de l’Italien. Forcément, l’ancien arrière de l’OL arrive avec ses idées, son staff et aura peut-être ses demandes au niveau du recrutement en janvier.

Mais John Textor a aussi ses propres volontés et selon le journaliste turc Ekrem Konur, l’OL a un certain Gerson dans le viseur. Il s’agit bien évidemment du milieu de terrain qui avait représenté un gros investissement pour l’OM en juin 2021, puisque plus de 21 millions d’euros avaient été lâchés pour le faire venir de Flamengo. Malgré des débuts encourageants, jamais le Brésilien n’avait réussi à s’imposer totalement, et sa mise à l’écart avec le passage d’Igor Tudor l’avait forcé à revenir à l’envoyeur, pour une somme légèrement moins importante.

John Textor veut Gerson

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gerson Santos (@gersonsantoss)

Gerson, qui avait déjà tenté l’aventure en Italie, va-t-il de nouveau envisager une arrivée en Europe à désormais 26 ans ? John Textor espère le convaincre de revenir en France, pour cette fois-ci venir renforcer le milieu de terrain de l’OL. Cette information a en tout cas fait l’effet d’une bombe au Brésil, sachant que l’Américain est aussi le propriétaire de Botafogo, un rival de Flamengo dans le championnat brésilien. Les suiveurs sud-américain ont même laissé entendre que John Textor était aussi capable de recruter Gerson avec Lyon, et de le prêter ensuite à Botafogo, chez l’un des rivaux de la ville de Rio de Janeiro. Un sacré mic-mac en perspective, même si les supporters lyonnais peuvent être certains d’une chose : si John Textor a réellement envie de faire venir Gerson à l’OL, il va tout faire pour y parvenir.