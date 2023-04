L'OL sans Europe, il annonce un mercato mort

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais ne se qualifiera pas pour la prochaine Ligue des champions et cela aura un effet direct sur le marché des transferts. Pas uniquement sur le plan financier, mais aussi parce que l'OL ne peut pas attirer des joueurs du standing de la C1.

Difficile de dire précisément quel est le manque à gagner financier engendré par l’absence d’une qualification pour la Ligue des champions, mais cela représente plusieurs dizaines de millions d’euros, puisqu’aux fameux droits TV, s’ajoutent les recettes toujours colossales aux guichets. L’Olympique Lyonnais va donc rater pour la troisième fois consécutive la C1, et le chèque qui va avec, ce qui laissera à la fois les supporters et les dirigeants de l’OL nostalgique du fameux Final 8 de 2020 qui avait vu Anthony Lopes et ses coéquipiers sortir la Juventus et Manchester City avant d’échouer en demi-finale face au futur vainqueur, le Bayern Munich. Mais en 2022-2023, le seul rêve lyonnais est d’espérer arracher un ticket pour la League Europa Conférence, ce qui serait un petit « exploit » compte tenu des performances de l’équipe de Laurent Blanc en Ligue 1. Le prochain mercato de l’OL va en conséquence être doublement impacté par cet échec dans la course à la Ligue des champions.

L'OL sans Europe, c'est pas le pied

Malgré le bel optimisme de Jean-Michel Aulas, lequel a de plus en plus de mal à convaincre les supporters lyonnais. Et les départs de joueurs en fin de contrat ayant un salaire conséquent (Aouar, Boateng et Dembélé), John Textor, qui a déjà déboursé 800 millions d’euros pour s’offrir OL Groupe, ne fera pas n’importe quoi l’été prochain, même si l’homme d’affaires américain est conscient qu’il doit investir dans son équipe pour la relancer. Et quand bien même Textor faisait un effort, il se heurtera à la réalité du mercato, à savoir que les meilleurs joueurs veulent tous disputer la Ligue des champions et qu’ils ne signeront pas dans un club qui n’est pas qualifié pour cette épreuve et même pour l’Europa League. Ce que confirme Sidney Govou dans Le Progrès. « Ça fait quelque temps que des joueurs préfèrent signer à Nice, Lille ou Rennes plutôt qu’à l’OL. Il faut accepter cette réalité. Sans coupe d’Europe, l’attractivité est moindre. Le genre de joueurs intéressés par Lyon n’est pas le même. Il faudra donc mieux travailler en amont pour avoir des joueurs qui vont te permettre de remonter la pente », explique l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais.