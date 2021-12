Frustré, Clément Grenier rêve de rejouer avec l’OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Sans club depuis que le Stade Rennais n’a pas renouvelé son contrat en mai dernier, Clément Grenier préserve sa forme physique avec la réserve de l’OL. Toujours motivé, il espère vite retrouver un nouveau challenge, et pourquoi pas dans son club de cœur.

Ses coups-francs juninhesques sont restés dans la mémoire des supporters de l’OL tout comme son appartenance à une très belle génération du centre de formation : Lacazette, Umtiti, Tolisso, Gonalons, Ferri entre autres. Clément Grenier a marqué l’OL dans les années 2010 même si, à part une coupe de France en 2012, son palmarès est mince avec son club formateur. Si la plupart de ses anciens partenaires connaissent en ce moment des difficultés avec leur club respectif, Clément Grenier, lui, les envierait presque. Au chômage depuis que Rennes n’a pas renouvelé son contrat en mai 2021, Grenier n’a pas retrouvé de club depuis. Pire, même pour rester en bonne forme physique, le milieu français a peiné à convaincre un club de lui offrir ses installations. Finalement, l’OL a accepté de l’intégrer à son équipe réserve en octobre dernier, une formation dirigée par son ancien équipier Gueida Fofana, assisté de Jérémie Bréchet. « Il est venu pour se remettre en forme et, aujourd’hui, il est presque à un niveau optimal. C’est du gagnant-gagnant avec le club : dans le vestiaire, il discute beaucoup avec les jeunes, il leur montre l’exemple en faisant le boulot d’un pro. », confie Jérémie Bréchet au Parisien.

Grenier futur lyonnais ? Plus utopique que réaliste

Même si les choses ont beaucoup changé, près de quatre années après son départ, Grenier a ressenti « une certaine émotion » à reporter la tenue lyonnaise. De quoi se mettre à rêver pour un joueur qui a toujours l’OL dans un coin de sa tête, voire près de son cœur. Et, la perspective de reporter le maillot des Gones dans le futur ne laisse pas indifférent celui qui est apparu 154 fois sous ce maillot par le passé. « Bien sûr que ce serait un rêve ultime. », confie même t-il. Néanmoins, il ne semble pas entrer dans les plans de Peter Bosz et se prépare donc à quitter prochainement le Rhône, dès qu’une offre satisfaisante lui sera communiquée. Malgré quelques offres cet été, Grenier n'a néanmoins pas réussi à signer un contrat. Le voir dans cette situation peut apparaître surprenant pour un ancien international, sélectionné cinq fois par Didier Deschamps. Une situation anormale pour Jérémie Bréchet. « C’est tout de même un sacré footballeur, c’est une anomalie qu’il soit dans cette situation. Avec tout ce qu’il fait comme boulot, cela va forcément payer, il n’y a pas de raison. », analyse t-il. Reste à savoir si, remis sur pied par l’OL, Clément Grenier trouvera enfin preneur sur le marché et ainsi pouvoir enfin ne plus se contenter de simples entraînements.