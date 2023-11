« ‍Frappart meilleur joueur de l’OL ‍», ce journaliste déclenche la tempête

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a gagné son premier match depuis six mois et forcément il y avait du soulagement du côté de l'OL. Mais tout le monde n'était pas aussi enthousiaste pour le club de John Textor.

Depuis le mois de mai, et une victoire contre Reims lors de la 37e journée de Ligue 1, l’OL n’avait plus gagné le moindre match, et forcément la joie était énorme après le succès courageux obtenu dimanche à Rennes (0-1). Une victoire qui a été facilitée évidemment par l’expulsion de Guéla Doué après seulement cinq minutes de jeu, une expulsion amplement méritée pour le latéral rennais auteur d’un tacle violent sur Nicolas Tagliafico. Réduite à 10 pendant l’essentiel du match, l’équipe de Bruno Genesio a donc offert à Lyon sa première victoire, mais les choses se sont ensuite tendues pour Stéphanie Frappart, qui arbitrait cette rencontre.

Sur X, Nabil Djellit s’est permis un message ironique qui ne visait pas du tout l’arbitre, mais le niveau de l’Olympique Lyonnais. « Frappart meilleur joueur de l'OL sur ce match », lançait le journaliste de France Football afin de souligner que même avec ces trois points pris au Roazhon Park, la copie de l’équipe de Fabio Grosso n’était pas bonne et devait surtout beaucoup au fait qu'à 10 contre 11 Rennes s'était tiré une balle dans le pied.

Stéphanie Frappart insultée à Rennes

Frappart meilleur joueur de l'OL sur ce match. #SRFCOL — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) November 12, 2023

Mais les propos de Nabill Djellit ont remis de l'huile sur le feu, sachant que Stéphanie Frappart avait été insultée par des supporters rennais pendant le match, plusieurs de ses décisions n'ayant pas été comprises, notamment en fin de match où le club breton pensait pouvoir bénéficier d'un penalty. La seule femme arbitre de Ligue 1 a en effet été la cible d'injures graves et cela fait logiquement scandale. « Je suis de tout cœur avec Stéphanie Frappart. Je sais ce que ça fait de vivre autant de situations sexistes. J’espère que sa concentration est telle qu’elle ne les entend pas. Un jour, peut-être les femmes seront totalement acceptées dans le sport sans subir le sexisme… », a lancé, clairement dépitée, Béatrice Barbusse, sociologue et vice-président de la Fédération Française de Handball. Car même si l'arbitre de Rennes-OL s'était trompée concernant le rouge mis à Doué, ce qui n'est pas du tout le cas, rien ne peut justifier que l'on puisse injurier celle qui a représenté la France avec réussite lors du Mondial 2022 au Qatar.