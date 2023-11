L1 ‍: L'OL remporte sa première victoire à Rennes ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

12e journée de Ligue 1

Roazhon Park

L'OL bat le Stade Rennais : 1 but à 0

But pour l'OL : Jake O'Brien (67e)

Carton rouge : Guéla Doué (5e)

L'OL l'a fait ! Après 11 matchs disputés en Ligue 1, les hommes de Fabio Grosso viennent enfin de goûter à la victoire...

Bon dernier de Ligue 1, l'OL avait un déplacement très périlleux à jouer ce dimanche sur la pelouse du Stade Rennais. Au coup d'envoi, Fabio Grosso avait pris une décision forte en mettant Alexandre Lacazette sur le banc. Tout s'est néanmoins bien déroulé très tôt dans la rencontre pour les Gones puisque Rennes a pris un carton rouge dès la 5ème minute après une intervention pas maitrisée de Guéla Doué. L'OL a peu à peu mis la mainmise sur la rencontre. Et malgré quelques maladresses devant les buts, Jake O'Brien a fini par ouvrir la marque à la 67e minute sur une tête rageuse.

Par la suite, le Stade Rennais a tout tenté pour égaliser, quitte à jouer à seulement deux défenseurs. Mais rien n'y a fait et c'est bien l'OL qui repart de Bretagne avec les trois points malgré quelques frayeurs et un Anthony Lopes qui a dû s'employer sur une frappe dangereuse d'Amine Gouiri dans le temps additionnel. Au classement, Lyon reste dernier de Ligue 1 mais va pouvoir profiter de la trêve internationale avec plus de sérénité. Du côté du Stade Rennais, le compte n'y est pas du tout en championnat, eux qui sont seulement 13e, à seulement 5 points de leur adversaire du jour.