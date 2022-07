Fekir trop bon pour le Betis, l'OL se frotte les mains

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Nabil Fekir sort d'une très belle saison sous le maillot du Real Betis. Le champion du monde est courtisé et pourrait bien quitter l'Andalousie cet été.

Depuis son départ de l'OL en 2019, Nabil Fekir souffle le chaud et le froid. Mais son talent est indéniable. La saison passée, le Français a gagné en régularité et aura participé de belle manière à la cinquième place du club andalou en Liga. Aussi, Fekir aura remporté la Coupe du Roi, ce qui n'est pas négligeable. Avec ses 10 buts et ses 10 passes décisives, le champion du monde n'a pas laissé indifférents certains clubs européens. Car cet été sera peut-être celui d'un nouveau challenge pour Nabil Fekir, qui espère bien revenir prochainement en équipe de France pour disputer la Coupe du monde, lui qui n'a plus été appelé par Didier Deschamps depuis septembre 2020. Sûrement que le fait de porter le maillot d'un club plus médiatisé que le Betis jouera en sa faveur...

Fekir partant du Betis, le gros coup de l'OL ?

🚨 Nabil Fékir plaît à deux cadors italiens : l'AC Milan et l'AS Rome ! 🇮🇹



La direction andalouse a fixé son prix de départ à 35 M€ 💰



En cas de transfert, l'OL va percevoir 20% du montant total.



(@GoalItalia) pic.twitter.com/JFskaGYhdC — BeFoot (@_BeFoot) July 11, 2022

Selon les informations de Goal Italie, la Roma et l'AC Milan surveillent de très près son profil. Malgré son statut de joueur important à Séville, la direction du Betis n'est pas contre l'idée de se séparer du Français de 28 ans en cas de belle offre. En fin de contrat en juin 2026, Nabil Fekir est estimé à près de 35 millions d'euros. Un montant pour le moment trop élevé pour les deux formations italiennes, qui comptent bien jouer la montre pour faire baisser le tarif. A noter qu'en cas de transfert, l'OL pourra se frotter les mains. La direction des Gones avaient en effet placé un pourcentage à la revente dans le contrat de Fekir à Séville. Si Fekir part, l'OL touchera 20% sur le montant du transfert. Pas si mal alors que les Gones réalisent pour le moment un mercato très séduisant avec les retours d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, en plus de l'arrivée de Johann Lepenant en provenance de Caen. Bonne nouvelle également, la récente prolongation de contrat de Maxence Caqueret jusqu'en 2027.