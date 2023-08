Ernest Nuamah à l'OL, ce serait un vrai miracle ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En quête d'un attaquant, l'Olympique Lyonnais veut s'offrir Ernest Nuamah, l'international ghanéen qui évolue dans le championnat du Danemark. Seul problème, l'OL n'a pas de cash à mettre dans cette opération et Ernest Nuamah vaut cher.

A quelques heures du premier match officiel de la saison au Groupama Stadium, les supporters de l’Olympique Lyonnais s’enthousiasment après avoir appris par l’entremise de L’Equipe que le club de John Textor voulait recruter Ernest Nuamah, l’attaquant de 19 ans du club danois de Nordsjaealland. Car visiblement, ce joueur est largement connu sur les réseaux sociaux, même si cela ne fait qu’une saison qu’il évolue dans ce club. En France, le nom d’Ernest Nuamah a été évoqué il y a quelques semaines, puisque le Stade de Reims avait émis une offre de 18 millions d’euros. Une proposition qui, selon FootMercato, a été balayée d’un revers de la main par les dirigeants danois pour leur pépite offensive. Cependant, l’OL serait prêt à se mettre à l’action dans ce dossier, mais avec une proposition étonnante compte tenu des exigences de Nordsjaelland.

L'OL veut se faire prêter un attaquant qui vaut cher

Le quotidien sportif explique qu’Ernest Nuamah est suivi depuis deux ans par Matthieu Louis-Jean, qui le voulait déjà lorsqu’il s’occupait du recrutement de l’OM, et que pour le convaincre de venir à Lyon, les dirigeants rhodaniens vont faire une offre de prêt avec une option d’achat. Même si l'attaquant ghanéen est intéressé par l'Olympique Lyonnais, les dirigeants danois vont devoir accepter un prêt alors qu'ils ont récemment refusé 18 millions d'euros de la part d'un autre club de Ligue 1. L'accord ne semble pas évident, mais l'OL peut vraisemblablement prévoir une clause obligatoire plus élevée en attendant que la saison prochaine la DNCG soit plus tolérante au mercato. Une solution qui ferait les affaires de Lyon, mais qui complique forcément le dossier. Et ces dernières semaines, de nombreux noms ont été cités par L'Equipe sans que cela se concrétise, John Textor n'étant pas libre de faire ce qu'il veut.