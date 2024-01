Encore 4 recrues pour l'OL, vers un mercato fou ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Même si l'OL a déjà réussi à acheter 3 joueurs, le recrutement est loin d'être terminé. Pierre Sage l'a confirmé ce mardi soir, en précisant les profils visés par le club rhodanien pour la fin janvier.

La débâcle au Havre dimanche a permis de mettre fin au suspense à l'OL : oui, le club rhodanien a besoin d'autres recrues et très rapidement. L'effectif actuel est trop juste et sans doute pas assez équilibré. Après Adryelson, Lucas Perri et Malick Fofana, d'autres joueurs doivent arriver d'ici la fin du mois de janvier. L'urgence est là alors que le maintien en Ligue 1 est loin d'être assuré. Invité sur OL Play ce mardi soir, l'entraîneur Pierre Sage a révélé le plan exact de sa direction et surtout les joueurs ciblés dans les prochains jours.

L'OL doit amener un joueur par ligne

L'OL attend en effet quatre recrues selon son coach. Un impératif néanmoins : il faut au moins un nouveau joueur à chaque ligne. Ce seront un défenseur, central sans doute, un milieu de terrain défensif et un attaquant, si possible ailier. Le moins que l'on puisse dire c'est que l'OL est loin du compte à ce moment précis.

Sur OLPLAY, Pierre Sage a annoncé que le club espérait encore quatre recrues, une a chaque ligne ! 🤔



Et vous qu'attendez vous ? pic.twitter.com/AnpaVt8Kzs — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) January 16, 2024

En effet, les différentes pistes lyonnaises se sont refroidies ces derniers jours. En défense, le Portugais David Carmo se dirige vers l'Olympiakos. Devant, Everton cadenasse solidement Arnaut Danjuma. Enfin, au milieu, le dossier Nemanja Matic reste complexe avec la forte concurrence étrangère et notamment anglaise. Ce n'est guère plus évident pour le milieu turc de Fenerbahçe Ismail Yuksek. Autant dire que les équipes de David Friio et Matthieu Louis-Jean devront avoir plusieurs pistes sous le coude pour éviter une grosse frustration à la fin de l'hiver.