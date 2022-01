OL-ASSE : Une banderole assassine contre Sainté

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le derby OL-ASSE se jouera sans une grande majorité des supporters de Lyon. Mais ces derniers ont déjà fait passer un message aux joueurs.

La perspective d'enfoncer encore plus l'AS Saint-Etienne vers la Ligue 2 fait saliver les fans de l'Olympique Lyonnais, et cela a été clairement dit ce mercredi du côté du Groupama Training Center où une banderole sans équivoque a été déployée. « Derby: ils sont à l'agonie…achevez-les ! », réclament les supporters de l'OL, pas de place pour la poésie, Lyon veut une victoire et rien d'autre, surtout si elle fait mal aux Verts.