En retard à l'OL, l'échec de Grosso expliqué par Lacazette

Depuis l'arrivée de Pierre Sage sur le banc, l'OL et Alexandre Lacazette sont quasi inarrêtables. Le capitaine lyonnais vit une renaissance, bien loin de sa mise sur le banc par Grosso. L'attaquant lyonnais a toutefois voulu dédouaner l'Italien.

L'OL, candidat à une place européenne. Il y a trois mois, cette phrase aurait été incompréhensible pour tout supporter lyonnais. Le club rhodanien végétait alors au dernier rang et se demandait bien comment il allait se sauver de la relégation. Depuis, l'OL a gagné 7 matchs de Ligue 1 sur 9 et il est remonté au 10e rang. Qualifié en plus pour les demi-finales de la coupe de France, Lyon est en pleine renaissance. Le lien avec l'arrivée de Pierre Sage est évident. L'ancien directeur du centre de formation lyonnais a su redonner de la sérénité au groupe professionnel mais aussi intégrer les nouvelles recrues.

Problème de timing pour Fabio Grosso ?

L'importance de Pierre Sage à l'OL, c'est sans doute Alexandre Lacazette qui en parle le mieux. « Il fallait un coach plus proche des joueurs, qui connaît le club et qui comprend un peu comment fonctionne l’équipe, qui sait que tout ne va pas être parfait et qu’il faudra s’adapter à notre situation. Il a su le faire depuis qu’il est là », a t-il expliqué sur Prime Vidéo. Le capitaine lyonnais est d'autant plus satisfait de Sage qu'il a retrouvé son sens du but avec lui. Il a marqué 9 fois en 11 matchs de Ligue 1 avec l'ex-intérimaire. C'est d'autant plus marquant que Lacazette avait été mis sur le banc avec le prédécesseur de Sage, Fabio Grosso.

🗣️ @LacazetteAlex : "Ce n'est pas facile d'aller sur le banc, surtout quand ton équipe de coeur est en bas du classement.



L'Italien pouvait reprocher sa méforme au capitaine lyonnais, voire une attitude négative en interne. On ne saura jamais car Lacazette n'a pas voulu révéler les raisons de leur mésentente. Cependant, il a un peu défendu son ex-coach. Selon lui, la philosophie de Grosso n'était pas mauvaise mais il aurait fallu que l'Italien fasse la préparation estivale de l'OL pour qu'elle fonctionne au mieux. « J’ai eu envie de croire au projet avec le nouveau coach, mais je pense que c’est un coach qu’il aurait fallu avoir dès le début de la saison et de la préparation », a indiqué Lacazette à Prime Vidéo. Une chose est sûre, l'ère Fabio Grosso restera un beau gâchis du côté de l'OL.