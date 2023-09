En janvier, ce sera quitte ou double pour une cible de l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Si le Betis Séville a pu empêcher l'OL de chiper Guido Rodriguez cet été, l'avenir du milieu argentin n'est pas réglé pour autant. Une prolongation n'a pas encore été actée et Rodriguez risque de devoir partir en janvier.

Guido Rodriguez pourrait finalement faire un heureux au mercato dans très peu de temps. Le milieu argentin de 29 ans avait failli signer du côté de l'OL cet été, un transfert étant proche d'être conclu avec le Betis. Toutefois, Lyon n'a jamais pu s'aligner sur les demandes financières du club andalou. Les Lyonnais se sont rabattus sur le remplaçant de Rodriguez, Paul Akouokou. Néanmoins, le profil et les qualités de Rodriguez feraient du bien à l'OL. Pourquoi ne pas retenter sa chance bientôt ? C'est d'autant plus réaliste que la situation contractuelle de l'Argentin favorise un départ prochain.

Rodriguez prolonge vite ou part en janvier

En effet, Guido Rodriguez arrive en fin de contrat en juin 2024 et il ne parvient pas à trouver un accord avec le Betis pour une prolongation. Les Andalous travaillent encore activement sur le dossier puisque le joueur reste apprécié de Manuel Pellegrini, l'entraîneur des Verdiblancos. Mais, le temps presse et l'hypothèse d'une vente a largement fait son chemin dans l'esprit des dirigeants. Selon le média COPE Sévilla, le Bétis prévoit « un dernier grand effort pour signer à nouveau Rodriguez ». En cas d'échec, le joueur sera à vendre pour le mercato de janvier et le Betis ne demandera pas un prix excessif.

🚨🚨🌕| Guido Rodriguez to FC Barcelona is a real option in January. @mundodeportivo pic.twitter.com/N7bpOIsEMg — Managing Barça (@ManagingBarca) September 9, 2023

L'OL relancé dans le dossier ? Pas sûr du tout. Indépendamment des envies du joueur, le FC Barcelone s'annonce comme un sérieux rival dans le dossier pour les Gones. Les Catalans sont séduits par le joueur argentin et son profil de pivot au milieu. A part Oriol Romeu, le Barça ne possède pas ce type d'élément dans son effectif. Pour l'OL, le point positif est de se dire que Guido Rodriguez peut toujours signer dans le Rhône cette saison même si cela ressemble à un vrai parcours du combattant.