EL : L'OL sort un énorme match pour prendre les trois points à Everton

Dans son troisième match d'Europa League, l'Olympique Lyonnais est venu à bout d'Everton au terme d'une rencontre engagée grâce à des buts de Fekir et Traoré (2-1). Avec ce premier succès européen, Lyon se rassure.

Après deux nuls inquiétants contre Limassol et l'Atalanta, Lyon était dos au mur et devait faire un bon résultat en Angleterre pour confirmer sa belle victoire contre Monaco en L1. Et l'OL lançait parfaitement les hostilités puisque Fekir transformait un penalty, obtenu par Marcal, pour ouvrir la marque (0-1 à la 6e). Suite à ce premier but, l'OL reculait dangereusement, mais Lopes sortait le grand jeu (20e, 32e, 39e), et préservait ainsi l'avantage de son équipe jusqu'à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, l’atmosphère devenait électrique à Goodison Park, et Williams pétait un câble en balançant Lopes dans les airs après un corner (63e). Le défenseur d'Everton n'écopait que d'un jaune (65e), alors qu'une bagarre générale éclatait après... avant qu'il n'égalise de la tête sur un coup franc de Sigurdsson (1-1 à la 69e). Malgré ce coup du sort, Lyon repartait de l'avant et reprenait même les devants grâce à une madjer de Traoré, qui concluait le bon travail de Cornet (1-2 à la 75e). La fin de match était très tendue pour l'OL, mais Lopes sauvait encore miraculeusement les siens (84e, 87e)... jusqu'au bout du bout du temps additionnel.

Avec cette belle victoire (2-1), Lyon reste deuxième du Groupe E avec cinq points, à deux unités du leader, l'Atalanta, qui a gagné 3-1 contre Limassol. Par conséquent, l'OL creuse l'écart sur ses poursuivants en vue d'une qualification.