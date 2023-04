OL : Malo Gusto répond à cette sale rumeur

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Buteur décisif, bien malgré lui, contre l'Olympique de Marseille, Malo Gusto a eu le courage de venir face à la presse à deux jours du déplacement de l'OL à Strasbourg. L'occasion pour le joueur prêté par Chelsea de vider son sac.

Malo Gusto a vécu un sacré ascenseur émotionnel dimanche soir au Groupama Stadium, puisque quelques minutes après avoir été tout proche de marquer le but de la victoire pour l’OL, le jeune latéral droit a malencontreusement trompé Anthony Lopes et donné les trois points à l’OM. Mais contre toute attente, le joueur, transféré au dernier mercato d’hiver à Chelsea pour 35 millions d'euros et prêté six mois à son club formateur, est venu en conférence de presse. Et cela à sa propre demande. Car Malo Gusto a entendu pas mal de choses le concernant depuis qu’il a signé chez les Blues, et il a tenu à répondre à certaines accusations relayées sur les réseaux sociaux. Absent plusieurs semaines sur blessure, Malo Gusto a été soupçonné de traîner pour reprendre avec l’Olympique Lyonnais, ce qui l’a clairement scandalisé.

Malo Gusto victime d'attaques injustes

🎙 @gusto_malo est en conférence de presse à deux jours de #RCSAOL : "C'est une période compliquée, même si je suis content de retrouver les terrains. C'était difficile avec cette blessure. Ma rééducation a été bien gérée des deux côtés. Je suis déçu du match face à Marseille." pic.twitter.com/venCRszIQI — Olympique Lyonnais (@OL) April 26, 2023

A deux jours du déplacement de l’OL à la Meinau, le défenseur de 19 ans a dit ce qu’il avait sur le coeur concernant ces reproches qui lui ont été faits à distance. « Il y a beaucoup de choses qui ont été dites me concernant et qui étaient fausses (…) Il y a eu des échanges réguliers avec les deux clubs. J’avais des choses à respecter aussi bien du côté de Chelsea que du côté de l’OL. Il fallait surtout que je récupère bien pour bien reprendre, c’était la chose la plus importante pour moi et pour l’intérêt des deux clubs. Les dirigeants lyonnais sont venus plusieurs fois à Chelsea pour voir où j’en étais (…) Quand tu es un enfant du club, que tu as toujours envie de tout donner pour l'OL et qu'on dit que tu retardes ton retour pour te préserver pour Chelsea, ça touche, car ce n'était pas du tout le cas », a lancé un Malo Gusto, visiblement consterné ce qu’il a pu lire sur les réseaux sociaux de la part des supporters de l’OL.