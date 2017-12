EL : L'OL chute à Bergame et se complique la vie

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe, Serie A.

Dans sa finale pour la première place de groupe en Europa League, l'Olympique Lyonnais a chuté contre l'Atalanta Bergame (0-1). Lyon se complique donc la tâche avant la phase finale.

Déjà qualifié avant cette rencontre au sommet contre Bergame, l'OL se devait de ramener un résultat d'Italie pour terminer premier de son groupe, après le 1-1 de l'aller entre les deux équipes. Mais après un début de match complètement fou, et notamment une occasion de Mariano côté lyonnais (3e), c'est l'Atalanta qui ouvrait la marque. Profitant d'une mésentente défensive entre Marcelo et Diakhaby, Petagna trompait Lopes de la tête (1-0 à la 10e). Suite à ce but italien, Lyon ne réagissait pas, et perdait même Cornet, blessé à un genou et remplacé par le jeune Geubbels, juste avant la mi-temps (45+1e).

Au retour des vestiaires, l'OL restait plus ou moins amorphe... Fekir tentait bien de réveiller ses troupes dans le dernier quart d'heure de jeu, mais sans réussite puisque Berisha (78e) et le poteau (90e) s’interposaient... Avec cette première défaite de la saison en Europe (0-1), l'OL entérine sa deuxième place du Groupe E avec 11 points, à trois unités de l'Atalanta. Lyon se complique donc la vie en vue du tirage au sort des 16es de finale, au cours duquel les Gones pourront tomber sur un vainqueur de groupe de C3 ou sur les quatre meilleurs troisièmes de la phase de groupes de la Ligue des Champions, comme l'Atletico, avec un match aller au Groupama Stadium...