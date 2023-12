Dupraz ou Antonetti, le sauveur de l'OL désigné

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A l’heure où les noms de Bruno Genesio ou Jorge Sampaoli sont associés à l’OL en cas de départ de Pierre Sage, des spécialistes du maintien en Ligue 1 sont également soufflés à l’oreille de John Textor.

En place depuis trois matchs avec le costume d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage a décroché sa première victoire dimanche après-midi contre Toulouse. Après deux défaites dans des contextes difficiles à Lens et Marseille, l’entraîneur intérimaire de l’OL a obtenu trois points précieux dans la course au maintien. Avec cette victoire, Pierre Sage a gagné le droit de poursuivre sa mission jusqu’à Noël et sera donc sur le banc lyonnais à Monaco puis face à Nantes. Ensuite, l’état-major de l’Olympique Lyonnais prendra une décision définitive. Jorge Sampaoli ou encore Bruno Genesio ont été contactés par le club rhodanien, sans que cela n’aille plus loin pour l’instant. Au micro de la Chaîne L’Equipe, Dominique Sévérac a donné son avis sur la situation de l’actuel 18e de Ligue 1. Selon lui, David Friio serait bien inspiré d’aller chercher un véritable spécialiste des situations désespérées : Frédéric Antonetti, Pascal Dupraz ou Antoine Kombouaré par exemple. Des noms qui ne devraient pas vendre beaucoup de rêve aux supporters lyonnais.

« Pierre Sage est selon moi un intérimaire pour deux raisons. Je pense que maintenir un club, c’est un métier. C’est un sous-métier du métier d’entraîneur. Monsieur Sage est un entraîneur, il n’y a pas de soucis. Mais sauver un club, il ne l’a jamais fait et je pense que c’est une mission. Les mecs que l’on va chercher dans ces cas-là, on les connait : Dupraz, Kombouaré, Antonetti… Ils sont devenus des spécialistes du sauvetage. Sauver un club, c’est quelque chose que Pierre Sage n’a jamais fait. De toute façon, Monsieur Textor a envie de changer en permanence car il ne connait pas le football. S’il perd 3-0 à Monaco, il aura envie de changer. Monsieur Sage par nature ne peut être qu’intérimaire puisqu’il est face à un actionnaire qui n’a pas de colonne vertébrale » a analysé Dominique Sévérac, peu emballé par l’idée de voir Pierre Sage poursuivre sa mission sur le banc de l’Olympique Lyonnais jusqu’à la fin de la saison. Les deux prochains matchs de Ligue 1 seront de toute façon déterminants afin de savoir si l’entraîneur intérimaire de l’OL conservera son poste jusqu’à la fin de la saison ou si un changement est nécessaire durant les fêtes.