DNCG/OL ‍: Vive la France, John Textor pète un plomb

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Dans le plus pur style Jean-Michel Aulas, John Textor a envoyé un communiqué pour incendier la DNCG et le football français, qui enfoncent l'OL sur le plan financier sans rien comprendre à sa stratégie.

Dans la foulée de l’annonce par la DNCG du maintien de la décision à l’encontre de l’Olympique Lyonnais, John Textor a immédiatement pris sa plume pour incendier le football français. Le propriétaire américain n’avait déjà pas compris la sanction contre son club en première instance, et il estime avoir fourni toutes les pièces demandées pour pouvoir recruter et utiliser la masse salariale de son effectif comme bon lui semblait. Cela n’a pas été le cas et John Textor ne rigole plus. Dans un long plaidoyer publié sur le site officiel de l’OL qui rappellera à certains les envolées de Jean-Michel Aulas, l’Américain s’en est clairement pris à l’accueil que lui réserve le football français et notamment toutes les démarches administratives et les financements qu’il a du mettre en place et qui ne sont pas reconnues par les instances.

Textor se sent limité dans sa gestion de l'OL

OL : Un appel pour rien, la DNCG enfonce Textor ! https://t.co/YIvxQ6Vk3C — Foot01.com (@Foot01_com) July 18, 2023

« Ce matin, le 18 juillet, la direction de l'Olympique Lyonnais a présenté des arguments en faveur de son budget 2023/24. Le budget d’OL Groupe représente un équilibre pratique d'une entreprise diversifiée qui comprend le sport, le divertissement et l'immobilier. La décision d’OL Groupe de se concentrer sur son activité principale, le football, a donné lieu à un budget révisé qui réduirait la dépendance aux ventes de joueurs, produirait un flux de trésorerie positif important grâce à la vente d'actifs non essentiels à l'entreprise, et assurerait un avenir sain et durable à l’institution pour de nombreuses années à venir. (…) Malgré une présentation complète de tout ce qui précède, y compris des éléments nouveaux importants tels que la preuve des fonds correspondant au montant de 60 millions d'euros demandé par la DNCG... ce n'était toujours pas suffisant. La Commission d'appel a décidé de maintenir la décision de la DNCG de limiter la liberté des nouveaux propriétaires dans la gestion de leurs opérations de football », a déploré John Textor, avant de faire un résumé des bâtons qui sont mis entre les roues de son club.

🔴🔵 Réaction de John Textor à la décision de la commission d’appel — Olympique Lyonnais (@OL) July 18, 2023

« Nous avons été invités à acheter l'un des véritables trésors du football en France. Nous avons été invités à payer près de 400 millions d'euros en espèces à ses actionnaires de longue date, à payer 65 millions d'euros en espèces à ses actionnaires publics, à réduire la dette bancaire de 50 millions d'euros, puis à financer 60 millions d'euros supplémentaires en espèces (à court préavis) juste pour faire bonne mesure... mais nous ne sommes pas encore invités à exécuter un plan d'affaires basé sur nos convictions, avec les mains libres, pour le bénéfice de la communauté que nous servons. Encore une fois, bienvenue dans le football en France », a lancé le propriétaire de l’OL, qui ne sait plus quoi faire pour montrer patte blanche. En tout cas, il ne pourra pas recruter librement, et conservera son effectif inchangé cet été, ou il devra se séparer de quelques joueurs majeurs pour renforcer son équipe au mercato.