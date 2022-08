OL : Diomandé a choisi un concurrent de Lyon

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Non retenu par ses dirigeants, Sinaly Diomandé devrait quitter l’Olympique Lyonnais dans les prochaines heures. Le défenseur central plaît notamment à l’OGC Nice qui a formulé une offre de transfert.

Les départs s’enchaînent à l’Olympique Lyonnais. Après Lucas Paqueta à West Ham et Tino Kadewere, prêté avec option d’achat au Real Majorque, Sinaly Diomandé se rapproche également de la sortie. Le défenseur central de 21 ans fait l’objet de discussions entre ses dirigeants et l’OGC Nice, qui a déjà formulé une première offre pour un transfert définitif. L’Equipe précise que l'international ivoirien représente la priorité du Gym, destination privilégiée par le joueur alors que Strasbourg tente aussi de l’attirer.

Comme indiqué par @lequipe, Nice et Lyon sont en discussions pour le transfert de Sinaly Diomandé. Strasbourg est aussi en négociations pour faire venir le défenseur ivoirien. #Mercato @GoalFrance — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) August 31, 2022

De son côté, le Racing espère obtenir le prêt de Sinaly Diomandé. Pas sûr que l’Olympique Lyonnais privilégie cette formule, d’autant que son défenseur central n’est pas insensible à l’approche niçoise. Il faut dire que les Aiglons se donnent les moyens de leurs ambitions pendant cette fin de mercato. Après la signature du milieu offensif Sofiane Diop, recruté pour 20 millions d’euros à l’AS Monaco, Nice se prépare à accueillir l'attaquant du Stade Rennais Gaëtan Laborde, qui reformera l’ex-duo de Montpellier avec Andy Delort. De quoi renforcer un secteur offensif en grande difficulté depuis le début de la saison.

De la concurrence pour Diomandé à Nice

Quant à l’arrière-garde, Sinaly Diomandé, absent des plans de Peter Bosz à Lyon, aurait affaire à une sérieuse concurrence à Nice. La paire composée du capitaine Dante et de Jean-Clair Todibo est solidement installée. Elle représente d’ailleurs l’une des rares satisfactions du nouvel entraîneur Lucien Favre, qui peut également compter sur le jeune espoir italien Mattia Viti, arrivé pour 13 millions d’euros en provenance d’Empoli. Un sacré défi en perspective pour Sinaly Diomandé, possible futur concurrent de son club formateur dans la course au podium de Ligue 1.