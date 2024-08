Diawara sacrifié, l'OL pousse ses supporters à bout

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après avoir vendu Mamadou Sarr à Strasbourg pour 10 ME, l’OL pourrait se débarrasser d’un nouveau jeune. Malgré un rôle important dans la rotation de l’effectif, Mahamadou Diawara est sur le départ.

Loin d’être un titulaire à part entière aux yeux de Pierre Sage pour le moment, Mahamadou Diawara est perçu à l’Olympique Lyonnais comme un jeune milieu de terrain prometteur déjà solidement intégré dans la rotation de l’effectif. Dans un secteur de jeu où les critiques fusent à l’égard de Tolisso, Matic, Mangala et Caqueret, son départ serait très mal venu. Il pourrait néanmoins prendre forme dans les prochains jours puisque Nabil Djellit nous apprend via son compte X que le jeune Lyonnais (19 ans) suscite de nombreux intérêts. « En manque de temps de jeu à l'OL, Mahamadou Diawara a une offre du Celtic Glasgow, qualifié en C1. D'autres clubs sont intéressés par le jeune milieu de terrain de 19 ans dont des clubs de L1 (Nantes, Lens etc…) » a publié le journaliste de France Football.

OL : Textor relance le mercato avec cette info à 100 ME https://t.co/L46p7ObQ9z — Foot01.com (@Foot01_com) August 23, 2024

Un départ de Mahamadou Diawara ne serait pas la meilleure des nouvelles pour les supporters lyonnais, qui préfèreraient voir les nombreux indésirables faire leurs valises (Lopes, Cherki, Lovren, Diomandé), plutôt que John Textor soit contraint de sacrifier les jeunes joueurs prometteurs qui auraient pu gratter une place de titulaire au fil des mois. Sans surprise, les réseaux sociaux se sont vite enflammées après l’annonce du possible départ de Diawara. Et pour une majorité des supporters de l’OL, ce transfert serait celui de trop. « Si Mahamadou Diawara quitte l’Olympique Lyonnais, on est sur un des pires mercatos de ces dernières années. Déjà que c’est un poste où il n’y a que peu de qualités, donc si tu perds ce joueur dans la rotation au vu ce qu’il a montré sur ses entrées, ca serait catastrophique » publie le compte communautaire FansGones, suivi par 10.000 sympathisants du club rhodanien, dont les avis se rejoignent en majorité.

Les supporters de l'OL veulent garder Diawara

« Je vois pas comment il part à part une offre énorme et absurde », « Le problème qu’on a depuis le passage DNCG c’est que tout le monde sait ce qui nous attend, on est condamné depuis le début à vendre les joueurs du futur et à faire la saison avec nos indésirables dont personne ne veut, l’été prochain sera catastrophique sans LDC », « Il a beaucoup de potentiel mais tout dépend du prix et de son remplaçant. Il a l’air vraiment bon ce serait dommage » ou encore « Je vais péter mon crâne c'est quoi ce club qui vend ses désirables mais qui garde ces indésirables ? » peut-on lire sur X, où la fin du mercato est décidément éprouvantable pour les supporters de l’OL. Reste maintenant à voir si John Textor craquera face à tous ces intérêts pour Diawara, ce qui n’a pas été confirmé. Et si contre toute attente, Lyon sortait les muscles et refusait les offres pour son jeune et prometteur milieu de terrain, cela pourrait redonner un peu d’espoir à des supporters qui semblent désabusés à plus d’une semaine de la fin du mercato.