Deux recrues à l'OL, le mercato s'emballe enfin

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Priorité de l’OL au poste de milieu défensif, Renato Tapia pourrait faire l’objet d’un accord total dans le week-end. Une excellente nouvelle pour les Gones, après le transfert annoncé de Caleta-Car.

Malgré les contraintes liées à la décision de la DNCG d’encadrer la masse salariale et les indemnités de transferts du club, le mercato de l’Olympique Lyonnais prend forme. Après avoir rapidement bouclé les arrivées de Clinton Mata et de Skelly Alvero, le club rhodanien est en passe d’accueillir deux nouveaux joueurs. En défense, un accord est proche en ce qui concerne la venue de Duje Caleta-Car en provenance de Southampton pour environ 5 millions d’euros.

C’est une somme similaire que l’OL devra débourser pour boucler la venue de Renato Tapia. L’international péruvien est toujours la priorité du club à ce poste et selon les informations de Relevo, un accord est espéré dans le week-end entre toutes les parties. Samedi soir, les hommes de Laurent Blanc affrontent le Celta Vigo en amical et en marge de cette rencontre, les dirigeants des deux clubs vont discuter du transfert de Renato Tapia.

Accord tout proche pour Renato Tapia à l'OL ?

L’optimisme est de mise puisque le Celta Vigo attend une somme comprise entre 4 et 6 millions d’euros pour ficeler le dossier. Le plus difficile était toutefois d’obtenir l’accord du joueur, qui dispose également d’une proposition de Majorque, qui lui offre la possibilité de rester en Espagne et donc d’obtenir un titre de séjour espagnol. Malgré cette opportunité, Renato Tapia a choisi l’OL selon Relevo, qui explique que le projet sportif des Gones plait au joueur péruvien, qui a donc donné sa préférence à l’équipe entraînée par Laurent Blanc.

Une excellente nouvelle pour le directeur du recrutement Matthieu Louis-Jean, qui espère trouver un accord définitif ce samedi avec le Celta Vigo et ainsi être en mesure d’officialiser au plus vite cette venue ainsi que celle de Duje Caleta-Car. L’effectif lyonnais commencerait alors à prendre forme et à devenir de plus en plus complet sur le plan quantitatif. Il restera ensuite à voir quel sera le niveau de joueurs tels que Renato Tapia ou « DCC » dans les semaines à venir.