Deux cracks de Ligue 2 pour 10ME, l'OL ne rigole plus

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL sort d'une saison très décevante en Ligue 1. Les fans rhodaniens s'attendent à une réaction de la part de la direction du club cet été lors du marché des transferts.

Peter Bosz et ses hommes ne disputeront aucune coupe d'Europe la saison prochaine. Le coach néerlandais a vécu des débuts très compliqués avec l'OL. Entre débordements en tribunes, tensions dans le groupe et résultats décevants, les Gones sont passés totalement au travers. Cet été lors du mercato, l'OL sera particulièrement scruté par ses fans. Ces derniers ont quelques raisons d'être frustrés par la dynamique et la gestion de leur club. Il y a quelques jours, Jean-Michel Aulas a néanmoins tenté de rassurer en promettant que l'OL prendra certains risques pour renforcer l'équipe. Si peu de grands noms ont pour le moment filtré (et seront difficiles à signer au vu du dernier classement du club), on entend en revanche parler de jeunes à fort potentiel.

L'OL prépare une belle offre à Caen pour deux cracks

Dans le dossier Lepenant, l'OL essaye également d'inclure Norman Bassette. L'attaquant belge de 17 ans pourrait rester ensuite en prêt à Caen, pour un transfert global qui se négocie autour des 10 millions d'euros #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) May 30, 2022

Comme l'indique RMC ces dernières heures, l'OL est très intéressé par la possibilité de faire coup double du côté du SM Caen. En effet, les Gones souhaitent mettre tous les ingrédients de leur côté pour attirer Johann Lepenant (19 ans) et Norman Bassett (17 ans). Le milieu de terrain français et le buteur belge sont considérés comme deux des plus grands espoirs du football mondial. Ces dernières heures, RMC ajoute que l'OL a passé la vitesse supérieure concernant Lepenant. Mais dans le même temps, la direction lyonnaise veut faire un autre transfert en achetant puis prêtant Norman Bassett la saison prochaine à Caen. Une somme de 10 millions est en préparation pour tenter de convaincre le club normand. Reste à savoir si Caen ne fera pas monter les enchères, surtout pour Lepenant, alors que l'OM et l'AS Monaco sont également intéressés. L'OL, qui s'apprête à perdre Houssem Aouar, ne devra en tout cas se louper sur le marché des transferts, sous peine de vivre de nouveau une saison galère aussi bien sportivement qu'économiquement.