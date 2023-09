Des attaques injustes, les pépites de l'OL se rebellent

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a enregistré en quelques mois trois départs majeurs chez les joueurs les plus prometteurs issus de son centre de formation. Malo Gusto, qui brille à Chelsea, a pris la parole pour s'expliquer.

Après une saison 2022-2023 manquée en raison de son transfert à Chelsea puis de blessures qui l’ont empêché de bien terminer avec l’Olympique Lyonnais, Malo Gusto revit désormais à Londres. Profitant des pépins physiques de son concurrent, le latéral se montre à son avantage à Chelsea, même si la concurrence va bientôt revenir. A son avantage également avec les Espoirs, il voit même son nom être murmuré en équipe de France, tant la position de latéral droit n’est pas parfaitement comblée par Benjamin Pavard et Jules Koundé, qui ne sont pas spécialistes du poste.

Malo Gusto n'a rien contre l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chelsea FC (@chelseafc)

Tout va donc pour le mieux pour Malo Gusto, à qui on a reproché d’avoir, comme Castello Lukeba ou Bradley Barcola, quitté l’OL très tôt avant même d’avoir enchainé les saisons pleines. Mais dans les colonnes de L’Equipe, le défenseur a justifié son transfert, et assuré qu’il ne cracherait jamais sur Lyon, le club formateur qui lui a tout donné. « Des chants hostiles à votre encontre en tribunes à Lyon ? Injustes, je ne sais pas. Tout ce que je veux dire, c'est que ça fait de la peine. On est des jeunes, on a grandi à Lyon, on a toujours aimé le club malgré ce que les gens peuvent croire. Quand moi, Castello, Bradley, nous partons, ça répond à un plan, une ambition. Ce n'est pas du tout contre l’OL. Je savais avant de venir que Reece James (23 ans, son concurrent) est un des meilleurs joueurs à son poste. On s'entend très bien. Il me parle beaucoup. On est dans un grand club, il doit y avoir des bons joueurs à chaque poste. Si j'ai choisi Chelsea, c'est que j'ai un plan. Je sais ce que je fais. Le plan, c'est de progresser. Il y a quelque chose que j'ai, c'est la culture du travail et de l'effort. Je suis là par le travail. En allant à Chelsea, c'est un changement de dimension. Être le meilleur à mon poste, c'est un objectif à moyen et long terme. Sinon, j'aurais continué le foot loisir en bas de chez moi », a expliqué le latéral de 20 ans, qui assure que son exigence va lui permettre de continuer à progresser du côté de Chelsea, où les places sont très chères. Mais à l’heure où l’OL stagne dans le ventre mou, voire le bas, de la Ligue 1, Malo Gusto n’a pas hésité une seconde quand l’opportunité de signer à Chelsea s’est présentée.