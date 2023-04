Depay détrôné, Lacazette prend le pouvoir à l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

De nouveau efficace contre le Stade Rennais (3-1) dimanche, Alexandre Lacazette entre encore un peu plus dans l’histoire de l’Olympique Lyonnais. L’attaquant français devance le Néerlandais Memphis Depay et domine désormais le classement des meilleurs buteurs au Groupama Stadium.

Malgré l’hostilité des supporters qui ont sifflé le jeune Rayan Cherki, Alexandre Lacazette devrait être épargné. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais réalise une saison convaincante et ne risque pas de se retrouver dans le viseur du public. Il faut dire que les fidèles du Groupama Stadium ont pris l’habitude de le voir marquer. Face à Nantes (1-1) le 17 mars dernier, l’ancien Gunner d’Arsenal avait déjà trouvé le chemin des filets.

A cette occasion, le capitaine des Gones avait égalé un certain Memphis Depay, jusqu’ici seul meilleur buteur au Groupama Stadium avec un total de 41 buts. Vous l’aurez compris, Alexandre Lacazette ne partage plus ce record depuis dimanche. L’international tricolore a en effet contribué au succès contre le Stade Rennais. Ses 42 réalisations en font donc l’unique meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais à Décines.

Le prochain objectif individuel de Lacazette

Encore une statistique flatteuse pour celui qui occupe la deuxième place au classement des plus fines gâchettes de l’histoire du club rhodanien (151 unités). Reste à savoir jusqu’où ira le natif de Lyon. Parmi ses objectifs individuels, on imagine que la perspective de terminer la saison en tant que meilleur buteur de Ligue 1 ne le laisse pas indifférent.

Alexandre Lacazette vient d’inscrire sa 18e réalisation et n’est plus qu’à une longueur des co-leaders, à savoir le Parisien Kylian Mbappé et le Lillois Jonathan David (19 buts). Un joli défi pour le Lyonnais. Bien sûr, son altruisme lui interdira de penser en priorité à cette ambition personnelle. Mais ses buts ne peuvent que servir les intérêts de son équipe et continuer à entretenir l’espoir d’une qualification européenne.