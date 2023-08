L'OL accepte de vendre Barcola, mais veut des joueurs en plus

Le dossier Bradley Barcola prend une nouvelle tournure, puisque John Textor est prêt à laisser partir son jeune attaquant. Mais le patron de l'Olympique Lyonnais exige que des joueurs soient inclus dans la transaction.

Les choses s'accélèrent dans le possible transfert de Bradley Barcola au PSG ou même à Chelsea. Alors que mardi soir L'Equipe annonçait que Nasser Al-Khelaifi avait stoppé les négociations avec le propriétaire américain de l'OL concernant l'attaquant de 20 ans que Paris convoite, Fabrizio Romano révèle que du côté de Lyon, John Textor ne s'oppose plus totalement à la cession de l'une des pépites de l'effectif de Laurent Blanc. Conscient que Barcola voulait partir, le successeur de Jean-Michel Aulas est donc prêt à négocier, mais pas uniquement du cash.

Understand Olympique Lyon have clear strategy regarding Bradley Barcola: they want players included in the deal for the winger. ⭐️🇫🇷 #OL



OL are only keen on swap deal + fee for Barcola, message sent to PSG in the recent days.



Chelsea also informed since last week. pic.twitter.com/JUllgMqRRo