De l’OL à Clermont, Gonalons tombe de haut

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Libre après la rupture de son contrat avec Grenade, Maxime Gonalons espérait revenir à l’Olympique Lyonnais. D’autant que son club formateur tente de récupérer certains de ses anciens joueurs. Mais l’entraîneur Peter Bosz n’a pas validé le profil du milieu de terrain, qui s’apprête à rejoindre Clermont.

Ouvert à un retour depuis plusieurs mois, Maxime Gonalons a sûrement pris connaissance du nouveau projet de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien souhaite se baser sur l’ADN local et récupérer certains de ses anciens joueurs. Après l’attaquant Alexandre Lacazette, de retour suite à la fin de son contrat à Arsenal, le récent huitième de Ligue 1 tente de convaincre Corentin Tolisso, laissé libre par le Bayern Munich. Alors pourquoi ne pas rapatrier Maxime Gonalons qui se retrouve dans la même situation ?

🇫🇷 Proposé à l'OL lors du mercato estival, Gonalons ne va pas retrouver son club formateur selon les informations de RMC Sport. Si Bosz n'a pas été convaincu par son recrutement, le milieu devrait bientôt s'engager avec Clermont et rejouer en Ligue 1.https://t.co/PJS0jgxmNO — RMC Sport (@RMCsport) June 15, 2022

Seulement 18e de Liga et relégué en deuxième division espagnole, Grenade a rompu le bail de son milieu qui devait expirer l’année prochaine. Seulement voilà, le dossier Maxime Gonalons avait bien été étudié l’hiver dernier, avant d’être écarté par Peter Bosz. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’avait pas validé le profil du milieu défensif, et ses dirigeants ses dirigeants n'ont donc pas été plus loin lorsque sa candidature a été proposée cet été. Sans doute une déception pour l’ancien capitaine des Gones, qui a pu se consoler avec l’une des trois propositions reçues en Ligue 1.

Gonalons bientôt avec Zeffane

En effet, nos confrères de RMC annoncent la signature imminente de Maxime Gonalons à Clermont. Le milieu de 33 ans, passé par la Roma et le FC Séville, viendra apporter son expérience dans l’entrejeu auvergnat, lui qui sort d’une saison difficile avec Grenade. Le natif de Vénissieux a perdu sa place de titulaire pendant la deuxième partie de l’exercice, ce qui explique aussi pourquoi ses supérieurs ont accepté de le libérer. A noter que Maxime Gonalons devrait retrouver un autre ex-Lyonnais, à savoir le latéral droit Mehdi Zeffane, annoncé proche de Clermont.