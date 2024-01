Danjuma à l'OL, les deux très bonnes nouvelles

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'Olympique Lyonnais veut aller vite et bien dans son mercato, et avance dans le dossier complexe menant au recrutement d'Arnaut Danjuma.

L’OL se montre très ambitieux lors de son mercato hivernal afin de renforcer son équipe en difficulté en première partie de saison. Un gardien et un défenseur sont déjà arrivées, alors qu’un ailier devrait suivre dans les prochaines heures. Tout s’accélère donc alors que la piste menant à Saïd Benrahma est toujours d’actualité. Mais le prochain dossier le plus chaud mène à Arnaut Danjuma. Une situation compliquée sachant que l’ailier néerlandais est prêté par Villarreal à Everton, où il ne fait pas vraiment l’unanimité. L’idée serait donc pour le club espagnol de trouver un accord avec son homologue anglais pour récupérer Danjuma, et le prêter dans des conditions plus avantageuses à Lyon. Pour cela, Villarreal demande un prêt avec une option d’achat copieuse, même si l’OL n’ira pas au-delà de 15 millions d’euros. A noter que les recruteurs lyonnais envisagent également de négocier un prêt sec de six mois, sans possibilité de continuer l’aventure.

Danjuma est chaud pour venir à l'OL

Les discussions vont donc bon train, mais il y a eu deux bonnes nouvelles ces dernières heures tout de même, glisse Foot Mercato. A savoir qu’Everton est enclin à renvoyer Danjuma en Espagne, pour faire un peu de place dans son effectif. Et enfin que le joueur néerlandais est tenté de rejoindre l’OL, où il estime avoir une chance de gagner du temps de jeu, et pourquoi pas de se montrer à son avantage avant l’Euro, qu’il espère disputer avec les Pays-Bas en fin de saison. De quoi provoquer un rapprochement entre toutes les parties concernées, et pourquoi pas un deal qui se prépare même si le nombre d’interlocuteurs à satisfaire est important, et rend forcément l’opération compliquée.