Danjuma à l'OL, Everton fait une promesse

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

En pourparlers avec l'Olympique Lyonnais depuis plusieurs jours, Arnaut Danjuma est tout proche de rejoindre la Ligue 1. Villarreal laisse le champ libre à Everton qui est sur le point d'accepter la proposition.

Prêté à Everton pour la saison 2023/2024, Arnaut Danjuma devrait quitter les Toffees seulement six mois après son arrivée. Le Néerlandais appartient toujours à Villarreal qui avait déjà envoyé l'ailier en prêt à Tottenham pour six mois la saison dernière. Auteur de seulement 2 buts en 18 matchs disputés avec Everton, le joueur de 26 ans n'a pas réellement convaincu le club anglais de miser sur lui pour l'opération maintien en Premier League. Lyon qui continue d'avancer sur le mercato hivernal, s'est déjà mis d'accord avec le joueur, notamment grâce au soutien de Memphis Depay, à en croire les renseignements de Foot Mercato. Le média français affirme de plus que l'OL a déjà l'accord de Villarreal pour ce deal et que le club rhodanien doit uniquement attendre que les dirigeants anglais trouvent un remplaçant à Danjuma, ce qui serait quasiment acté.

Danjuma se rapproche de l'OL, Everton a le dernier mot

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arnaut Danjuma (@danjuma)

Arnaut Danjuma devrait donc bien poser ses valises à Lyon. Everton doit simplement trouver le successeur de l'international Batave (6 sélections) et il sera ensuite renvoyé en Espagne. Un prêt de 6 mois a été évoqué, avec une potentielle option d'achat à 15 millions d'euros pour la formation française. Les Toffees vont avoir le dernier mot dans ce dossier, qui permettrait à l'OL de se renforcer considérablement sur le plan offensif. Lyon est seulement 16e de la Ligue 1 et a clairement besoin de renforts. Villarreal ne démontre pas un fort intérêt pour conserver le joueur formé au PSV Eindhoven. Everton est toujours sous la menace d'une suspension par la ligue anglaise à cause de son non-respect des règles du fair-play financier. C'est l'autre point qui peut faire décanter les espoirs lyonnais.