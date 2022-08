Clash à l’OL, Kylian Mbappé pris à témoin

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

A l'OL, le loft déguisé fait grincer des dents, et la dernière sortie des dirigeants également. Les joueurs ne se laissent plus faire, et prennent Kylian Mbappé en exemple.

La dernière ligne droite du mercato se prépare, et cela se tend clairement dans les clubs français. Les ventes se font rares et sont, comme au PSG, arrachées à chaque fois avec d’énormes sacrifices. A l’OM, des éléments comme Bamba Dieng sont poussés très fort vers la sortie, quitte à ne plus les faire jouer. L’OL emploie une manière plus douce, mais le résultat voulu est le même. Plusieurs joueurs sont invités à se trouver un nouveau club. Si certains comme Houssem Aouar peuvent encore rendre des services, ce n’est plus le cas de Jérôme Boateng et Moussa Dembélé, qui sont souvent mis à part dans le groupe. Néanmoins, l’attaquant français est par exemple persuadé d’avoir du temps de jeu et de marquer des buts cette saison malgré le recrutement d’Alexandre Lacazette. A un an de la fin de son contrat, le joueur formé au PSG assure même qu’il n’est pas opposé à une prolongation, même si les dirigeants lyonnais ne sont pas du même avis.

Une dernière année de contrat explosive

La situation se tend donc avec la dernière déclaration de Bruno Cheyrou qui a été assez mal prise. « Soit ils prolongent, soit ils partent », a expliqué le responsable du recrutement, mettant clairement en doute les motivations des joueurs qui arrivent en fin de contrat. Mais selon L’Equipe, cela a donné lieu à quelques échanges chauds, avec des joueurs qui répondent qu’une fin de contrat prochaine n’empêche pas d’être performant et motivé. Nombreux sont les éléments qui cartonnent au moment de terminer leur bail, histoire aussi de bien se placer pour leur avenir. Des joueurs de l’OL ont ainsi pris l’exemple de Kylian Mbappé, qui a été intenable la saison dernière alors que tout le monde l’annonçait sur le départ pour zéro euro vers le Real Madrid. Et non seulement le champion du monde a été le meilleur joueur du PSG, mais en plus il a prolongé son contrat avec le champion de France. De quoi lancer une jurisprudence à Lyon, où certains joueurs qui ne vont pas réussir à être vendus pourront revenir dans l’effectif de Peter Bosz au mois de septembre ?