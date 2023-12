Cherki sur le départ, l’OL reçoit une offre à 29 ME

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Alors qu’il devait être l’un des hommes forts de l’OL cette saison, Rayan Cherki déçoit terriblement et sa dernière prestation sur la pelouse de Marseille est le bouquet final de six mois catastrophiques.

Contesté par Fabio Grosso, qui en a fait un remplaçant sur plusieurs matchs, Rayan Cherki a retrouvé un statut de titulaire avec la nomination par intérim de Pierre Sage sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Aligné dans le onze de départ à Lens puis à Marseille, l’international espoirs français n’a pas vraiment marqué des points. A l’image de l’équipe lyonnaise dans son ensemble, Rayan Cherki a retrouvé un peu de couleurs à Lens… avant de couler au Vélodrome. Sa prestation contre l’Olympique de Marseille fut terriblement décevante, tout comme son attitude parfois désinvolte.

A l’approche du mercato hivernal, le cas Rayan Cherki risque de beaucoup faire parler à l’OL… d’autant que les offres risquent de tomber sur le bureau de John Textor. En effet, certains clubs européens souhaitent profiter de la méforme du joueur et de sa cote de désamour actuelle afin de l’attirer à moindre coût. Selon les informations du site Team Talk, c’est le cas de West Ham. Déjà intéressés par Rayan Cherki l’été dernier, les Hammers n’ont pas changé d’avis au sujet du milieu offensif lyonnais et souhaitent toujours le recruter.

West Ham veut Rayan Cherki cet hiver

D’après le média britannique, West Ham a d’ores et déjà prévu d’envoyer une offre de 29 millions d’euros à l’Olympique Lyonnais dès l’ouverture du mercato hivernal afin de rafler la mise. Également intéressé il y a six mois, Chelsea s’est en revanche retiré du dossier. Team Talk affirme par ailleurs que les chances de voir Rayan Cherki quitter l’OL dès le mois de janvier ont augmenté au cours des derniers jours puisque le joueur est ouvert à un départ tandis que ses dirigeants ne le retiendront pas en cas de très belle offre. Reste maintenant à voir si d’autres formations en plus de West Ham manifesteront leur intérêt dans les semaines à venir pour un joueur au potentiel certain mais à l’adaptabilité au haut niveau de plus en plus contesté par les observateurs.