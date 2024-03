Cherki sauvé, l'OL lui envoie un message

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Titulaire pour la première fois depuis 4 mois, Mama Baldé a saisi sa chance en marquant à Lorient. Pierre Sage a souligné à plusieurs reprises samedi sa satisfaction concernant Baldé. De quoi inciter d'autres joueurs de l'OL à l'imiter, notamment Cherki.

A l'OL, plus que jamais, les matchs ne se gagnent pas uniquement à 11. Avec un recrutement important en janvier, Lyon s'est enfin doté d'un effectif riche. De quoi provoquer une concurrence acharnée en interne et, à terme, améliorer le niveau de l'équipe individuellement et collectivement. Samedi, le match de Lorient a donné le meilleur exemple. Privé de Lacazette mais aussi Nuamah et Mangala, l'OL a su gagner 2-0 avec un but de Mama Baldé. Le Bissau-guinéen, peu utilisé par Pierre Sage depuis sa nomination, a suppléé au mieux Alexandre Lacazette. Ce n'était pas gagné pour un joueur qui n'avait jamais marqué à l'OL auparavant.

Cherki doit s'inspirer de Baldé

Pierre Sage ne s'est pas privé de féliciter Mama Baldé après le match, que ce soit au micro de Prime Vidéo ou en conférence de presse. « Ça me semblait important de donner sa chance à Mama Baldé. Je l’ai mis hors du groupe plusieurs fois, et ça veut tout dire de ce que doit être la saison d’un joueur. C’est parfois difficile, mais il faut s’accrocher et travailler. C’est un message d’espoir pour ceux qui jouent moins. Il méritait au vu de ce qu’il montrait en séances depuis un certain temps, et au vu du scénario envisagé, cela pouvait s’expliquer car il pouvait nous aider à transformer notre jeu, notamment sur attaque rapide. C’était l’option, ce qu’on a prévu s’est passé, on est très content de ça », a t-il indiqué aux journalistes.

Baldé buteur, il envoie un message à l'OL et à Pierre Sage https://t.co/rZ8z5GR94J — Foot01.com (@Foot01_com) March 9, 2024

Baldé, modèle d'une partie du vestiaire lyonnais plus habituée au banc de touche qu'au terrain. C'était l'idée principale du message de Pierre Sage. Certains journalistes comme ceux du Progrès ne peuvent s'empêcher d'y voir une pique envers Rayan Cherki. En effet, le jeune lyonnais a enchaîné un sixième match de rang comme remplaçant à l'OL. Cela n'a pas beaucoup d'effet sur sa façon de jouer, sur ses performances et sur ses statistiques. Frustré sans doute de ne plus débuter les matchs, Cherki doit désormais imiter l'implication de Mama Baldé pour revenir sur le devant de la scène. L'OL a plus que jamais besoin de son talent pour atteindre ses objectifs, notamment en coupe de France.