Cherki, l'OL va au clash avec la Premier League

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL vit l'été de tous les dangers. Les finances du club rhodanien sont dans le rouge et de grosses ventes pourraient être faites pour rééquilibrer les comptes.

A Lyon, la prochaine saison s'annonce encore une fois compliquée. Il faut dire que les finances ne sont pas au mieux et que l'OL ne disputera aucune compétition européenne. John Textor va donc devoir trouver les meilleures solutions possibles pour faire repartir de l'avant le projet rhodanien. Cela passera certainement par le blocage de certains départs, qui pourraient pourtant soulager radicalement les finances de l'OL. Depuis quelques jours, on parle d'un intérêt fort de Newcastle et de Chelsea pour Rayan Cherki. Dans l'opération, l'OL pourrait récupérer une somme de plus de 40 millions d'euros. Si l'Angleterre veut s'enflammer, The Guardian prévient néanmoins que les Gones ne voudront rien lâcher.

Cherki encore loin d'être parti

Le média affirme en effet que l'OL compte bien résister aux approches des écuries anglaises, dont Chelsea. Les Blues veulent faire de l'international Espoirs le remplaçant de Christian Pulisic, qui va filer à l'AC Milan. Les Lyonnais veulent tout faire pour garder Cherki, alors que Castello Lukeba et Romain Faire devraient déjà partir pour de belles sommes (plus de 30 millions d'euros le défenseur et plus de 15 millions pour l'ancien Lorientais). Pour le moment, la porte est donc fermée concernant une vente de Rayan Cherki, évalué à plus de 65 millions d'euros par l'Olympique Lyonnais.

Pour rappel, l’OL a décidé de faire appel de la sanction de la DNCG prise le 4 juillet dernier visant à encadrer sa masse salariale et ses indemnités de transferts. En fonction de la nouvelle décision de la DNCG, John Textor reverra ou non ses plans sur le mercato. Tout semble encore possible concernant Cherki. Mais c'est aussi le cas pour Alexandre Lacazette, pisté par l'Arabie saoudite.