Cherki indispensable à cet OL de « ‍morts vivants ‍» ‍?

Par Corentin Facy

Malgré un rendement assez décevant depuis le début de la saison, Rayan Cherki semble tout de même intouchable à l’OL.

Titulaire lors des trois premiers matchs de championnat de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki a eu du mal à émerger au sein d’une équipe extrêmement décevante et en totale crise de confiance. Pas encore décisif cette saison, l’international espoirs français est cependant l’un des rares joueurs capables de créer du danger à l’OL en ce début de saison. Irrégulier mais talentueux, Rayan Cherki peine à faire l’unanimité depuis ses débuts en pros et son entame de saison 2023-2024 n’échappe pas à la règle.

Cherki indispensable à l'OL, interdiction de le critiquer

Pourtant, le meneur de jeu rhodanien est impossible à critiquer selon le streameur @SeriousCharly. Sympathisant lyonnais suivi par près de 100.000 followers sur les réseaux sociaux, le supporter de l’OL estime que Rayan Cherki est tout simplement « indispensable » à l’équipe de Laurent Blanc. Et le début de saison catastrophique de l’équipe renforce ce sentiment puisque Lyon donne la malheureuse impression de ne pouvoir apporter du danger que sur un exploit individuel de Cherki ou dans une moindre mesure de Barcola.

« Le seul qui amène un peu de joie et un peu de lumière là-dedans c’est Rayan Cherki. J’ai encore eu dans des mentions Twitter des gens qui me disent que Cherki est surcoté, que l’équipe joue mieux sans lui. Si vous pensez qu’il est surcoté et qu’il ralenti le jeu de l’OL, vous allez sur Doctolib et vous tapez « psychiatre ». Normalement, vous allez pouvoir trouver un rendez-vous assez rapidement autour de chez vous car on ne peut vraiment plus rien faire pour vous si vous pensez ça. Ceux qui pensent que Rayan Cherki n’est pas indispensable à cette équipe de morts vivants, il faut vous faire soigner. Je vous le dis très simplement » estime le streameur lyonnais, pour qui l’Olympique Lyonnais est totalement dépendant des exploits de Rayan Cherki. Un vrai problème qu’il faudra régler pour Laurent Blanc puisque le jeu de l’OL est logiquement trop prévisible pour les adversaires en dépendant de la sorte des exploits d’un seul et unique joueur.