Cherki et Fofana vendus pour sauver l'OL, le naufrage

Par Claude Dautel

La situation financière de l'Olympique Lyonnais est très compliquée. Pour éviter le crash, John Textor va devoir vendre ses meilleurs joueurs, et le propriétaire de l'OL n'est pas en position de force.

John Textor passe beaucoup de temps au Groupama Stadium, et les supporters du club rhodanien apprécient que cela soit le cas. Mais ces derniers sont nettement moins emballés par la gestion comptable de leur club depuis que l'Américain a racheté l'Olympique Lyonnais à Jean-Michel Aulas. Alors que l'endettement a dépassé les 500 millions d'euros, et que John Textor est attendu devant la DNCG, le risque est grand de voir l'OL vivre un vrai naufrage. Pour éviter le drame, Eagle Football Club compte sur une entrée en bourse aux Etats-Unis, mais d'ici là, Pierre Sage va probablement devoir accepter de perdre des joueurs et non des moindres. Car pour ramener les finances dans une zone moins dangereuse, Lyon devra céder les joueurs les plus valorisés dans son vestiaire, et les noms de Rayan Cherki et Malick Fofana sont désormais ouvertement cités.

L'OL aura du mal à bien vendre au mercato

OL : Où est l'argent, Textor est convoqué https://t.co/NabO52JUfP — Foot01.com (@Foot01_com) November 13, 2024

Au micro de RMC, Vincent Chaudel, directeur de l’Observatoire du Sport Business, tire le signal d'alarme. « Le problème de se financer par la vente de joueurs, c’est qu’on rentre dans un cercle vicieux. Car pour se qualifier pour la Ligue des champions, il faut avoir de bons joueurs, et quand vous les vendez, vous amputez vos chances de vous qualifier et de gagner de l’argent. Les clubs qui ont un modèle lié au mercato sont en difficulté (…) 500ME de dettes c’est colossal. Vendre quand tout le monde sait que vous devez impérativement vendre, ce n’est pas vraiment le moment idéal pour faire de bonnes affaires », explique le spécialiste, qui se demande comment l'Olympique Lyonnais peut s'en sortir, sauf si un des investisseurs actuels décidait de reprendre le club à John Textor compte tenu des dettes de l'OL.