Cherki à la place de Pulisic, Chelsea offre 40 millions

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le mercato réserve parfois de drôles de surprises. Il y a deux semaines, Christian Pulisic était annoncé comme l'une des priorités de l'OL. Mais l'attaquant américain va signer à Milan et pour le remplacer, Chelsea fonce sur un joueur de Lyon.

A trois ans du Mondial, dont une partie se jouera aux États-Unis, John Textor rêvait de faire venir un de ses compatriotes à l'Olympique Lyonnais. Le joueur ciblé, Christian Pulisic, avait vite douché les espoirs du patron de l'OL, n'étant pas tenté de signer pour un club qui ne joue pas la Ligue des champions. La DNCG allait vite éteindre définitivement cette piste, l'attaquant de Chelsea étant beaucoup trop cher pour les finances lyonnaises. Dans les prochaines heures, et après sa visite médicale, Christian Pulisic devrait finalement signer à l'AC Milan. Les Rossoneri ont accepté de payer 22 millions d'euros pour celui qui sort d'une saison très mitigée chez les Blues (1 but) notamment en raison d'un souci au genou. Et l'OL s'invite également dans ce dossier.

Chelsea se tourne vers Lyon

OL : Cherki contre Pulisic, Chelsea contacte Lyon https://t.co/HGiHYZjlxy — Foot01.com (@Foot01_com) July 4, 2023

ESPN explique ce mercredi que pour compenser le départ de Christian Pulisic, Chelsea veut recruter Rayan Cherki. Ce n'est pas la première fois que le nom du jeune joueur lyonnais est associé au club londonien. Il s'était même dit que les dirigeants des Blues avaient proposé un échange entre Christian Pulisic et Rayan Cherki, avant que le joueur américain refuse cette proposition. Journaliste pour le média anglo-saxon, Julien Laurens rappelle que l'Olympique Lyonnais et Chelsea ont une excellent relation, comme l'a confirmé le transfert de Malo Gusto en janvier, le défenseur ayant été prêté jusqu'en fin de saison à l'OL. Pour obtenir la signature de Rayan Cherki, Todd Boehly devra toutefois signer un chèque proche de 40 millions d'euros à John Textor, les deux dirigeants américains ne se feront évidemment aucun cadeau, d'autant plus que Textor a des parts à Crystal Palace, rival londonien des Blues.