OL ‍: Cherki contre Pulisic, Chelsea contacte Lyon

Par Hadrien Rivayrand

Le mercato à l'OL risque d'être mouvementé cet été. Les Gones se préparent notamment à pas mal de départs dans les prochaines semaines.

A Lyon, les fans espèrent revoir leur club sur le devant de la scène la saison prochaine. Les derniers exercices ont été très décevants et l'OL n'est plus invité dans la course au titre ni à celle de l'Europe. Du coup, difficile de pouvoir attirer des joueurs d'un gros calibre et d'y voir clair sur la stratégie sportive mise en place à Lyon. Il sera intéressant de voir comment les Gones vont gérer l'après-Aulas, alors que John Textor a promis de beaux investissements dans les prochaines semaines. Cependant, la réalité économique rattrapera certainement l'OL. Le club rhodanien devra se résoudre à vendre des joueurs importants de son effectif. Castello Lukeba pourrait bien filer à Leipzig quand Rayan Cherki est des plus courtisés.

L'OL et Cherki, ça ne fait que commencer

Hâte de lancer cette nouvelle saison🔴🔵



⏳ Rendez-vous jeudi pour la reprise de nos joueurs ⚽ pic.twitter.com/VmxnW4Jwjv — Olympique Lyonnais (@OL) July 3, 2023

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait montré un intérêt fort pour le jeune joueur de l'OL. Le Real Madrid rode aussi, tout comme certains clubs de Premier League. C'est notamment le cas de Chelsea. Selon The Guardian, les Blues réfléchissent à passer à l'action pour recruter Rayan Cherki. Et l'arrivée de l'international Espoirs français pourrait même se faire dans le cadre d'une arrivée potentielle de Christian Pulisic à l'OL. Le club rhodanien aurait fait une offre de 25 millions aux Blues ces dernières heures. Mais le problème réside dans la volonté de l'Etasunien de privilégier une arrivée à l'AC Milan plutôt qu'à l'Olympique Lyonnais. En tout cas, tout porte à croire que les rumeurs autour d'un départ prochain de Rayan Cherki n'en sont qu'à leur début. Le joueur lyonnais va profiter de quelques jours de vacances après un Euro Espoirs décevant pour les Bleuets. Ensuite, Cherki aura le temps de faire le point sur son avenir.