Chelsea dépouillé par l'OL, ça sent le gros deal

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

L'OL envisage de céder Bradley Barcola. Les discussions avec Chelsea sont avancées, car le club londonien a l'énorme avantage d'avoir un effectif où il est possible de puiser largement.

Malgré un nouveau mercato riche en dépenses pour Chelsea, le club londonien ne semble toujours pas être satisfait de son effectif actuel et pourrait être encore actif d'ici la fin du marché des transferts. Avec plus de 30 joueurs au sein de son effectif, Chelsea a l'une des équipes les plus fournies de Premier League. Pourtant, cela n'a pas empêché Mauricio Pochettino de se plaindre après la défaite des Blues contre West Ham durant la deuxième journée du championnat anglais. Le technicien argentin estime qu'il faut encore quelques renforts pour que l'équipe soit complète. Une déclaration très étonnante, surtout que Chelsea a dépensé presque 400 millions d'euros, rien que pendant ce mercato estival. Durant son podcast sur CaughtOffside où il révèle les dernières tendances au niveau du marché des transferts pour les géants européens, Fabrizio Romano a expliqué que Chelsea comptait encore recruter avant la fermeture de la période de recrutement. Un joueur de l'OL est d'ailleurs toujours pisté par le club anglais.

Chelsea veut encore recruter, l'OL exige des recrues

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barcola Bradley (@bradley_dls)

« Je pense aussi que Chelsea sera très actif. Ils ont besoin de plus d'arrivées, donc ça va être animé. Chelsea a demandé des informations sur Bradley Barcola, sans soumettre d'offre officielle. Ce que j'entends maintenant, c'est que Lyon, plus que beaucoup d'argent, veut que des joueurs soient inclus dans l'accord. Bien sûr, il faudra un joli montant pour le transfert, mais Chelsea pense qu’ils ont l’avantage dans les négociations par rapport à d’autres clubs car ils peuvent inclure des joueurs dans l’accord. Et Lyon veut trouver une solution dans ce sens », a confié le spécialiste du mercato qui avance que l'OL n'est pas spécialement contre l'idée de vendre Bradley Barcola, mais souhaite récupérer des joueurs, ce dont Chelsea dispose à foison. En effet, Lyon est limité dans son recrutement par la DNCG et a cruellement besoin de renforts. La vente de Barcola pourrait permettre aux Gones de récupérer de nouveaux éléments qui plaisent à Laurent Blanc. C'est ce que les Lyonnais espèrent, alors que Chelsea poursuit sa politique de recrutement de masse et ne compte pas s'arrêter tout de suite. Barcola pourrait être la prochaine recrue des Blues, alors que le PSG est également présent dans ce dossier.