Danjuma à l'OL, Memphis Depay s'en mêle ‍!

L'OL espère toujours recruter Arnaut Danjuma cet hiver. Néanmoins, Everton ne se laisse pas faire et bloque le joueur tant qu'il n'a pas trouvé un remplaçant. Heureusement, Lyon a déjà convaincu Danjuma grâce au concours d'un ex-lyonnais.

Le recrutement d'Emmanuel Gift Orban n'empêche pas l'OL de persévérer sur la piste Arnaut Danjuma. Le Néerlandais doit être la prochaine recrue offensive des Lyonnais cet hiver. Néanmoins, le dossier dure depuis plusieurs jours et n'avance pas assez. Everton bloque toujours l'ailier tant qu'il n'a pas réussi à trouver un nouvel attaquant sur le marché. Concernant le joueur, certains doutaient de sa réelle motivation à venir dans le Rhône. Les doutes se dissipent toutefois de plus en plus. Arnaut Danjuma veut venir à l'Olympique Lyonnais.

Memphis a parlé de l'OL avec Danjuma

Le projet sportif lyonnais s'est révélé suffisamment séduisant pour convaincre le joueur prêté par Villarreal. Mais, l'OL a quand même eu besoin d'un peu d'aide pour Danjuma. Foot Mercato indique en effet qu'un ancien de la maison et compatriote d'Arnaut Danjuma s'est mêlé du dossier : Memphis Depay. Le joueur de l'Atlético Madrid a discuté de l'OL avec Arnaut Danjuma et lui a décrit le club de manière suffisamment élogieuse pour l'appâter.

Depuis, il ne fait pas de doute dans l'esprit du joueur d'Everton qu'il doit rejoindre le club rhodanien. Une bonne chose pour les Gones dans l'optique de faire plier Everton et de trouver un accord pour récupérer l'ailier néerlandais. Avec un Arnaut Danjuma de son côté, l'OL a un bon moyen de pression sur Everton. Si le transfert aboutit, l'OL pourra dire merci à un Memphis Depay encore très solidaire de son ancien club.