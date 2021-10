Chelsea compte faire payer l'OL, Emerson calme le jeu

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Arrivé en prêt à l’Olympique Lyonnais, Emerson est une très bonne pioche réalisé par Juninho afin de compléter un couloir gauche qui a beaucoup évolué en peu de temps.

Les départs de Bard et Cornet et la difficulté d’adaptation d’Henrique ont rendu ce recrutement capital pour la suite de la saison. Les débuts de l’international italien ont tout de suite mis un terme au débat et depuis, le joueur prêté par Chelsea fait l’unanimité. Résultat, tout le monde à Lyon s’est penché sur les conditions de son arrivée. Emerson a signé pour un prêt payant d’une saison, avec la somme de 750.000 euros versée au club londonien pour récupérer le défenseur. En plus de cela, la totalité de son salaire, 2,5 millions d’euros, est aussi à charge du club rhodanien. Et ce prêt n’a pas d’option d’achat, puisque le joueur arrive en fin de contrat au mois de juin 2022. Il pourrait donc être libre de signer à l’OL sur la durée sans la moindre dépense supplémentaire. Mais en réalité, la presse anglaise a tôt fait de rappeler que dans l’accord de prêt, Chelsea avait une option pour prolonger le contrat d’Emerson d’une saison, et donc le transférer par la suite, histoire de récupérer une jolie indemnité.

Rendez-vous avec Lyon et Chelsea

Great reaction from the team... proud of us! Allez @OL 🟥🦁🟦 pic.twitter.com/Isjuqk6VPx — Emerson Palmieri (@emersonpalmieri) October 21, 2021

Interrogé par Olympique-et-lyonnais sur son avenir, Emerson a royalement botté en touche. « Pour le moment, je dois penser aux prochains mois, aux futurs matches. À toujours faire mieux. À la fin de cette saison, on fera un bilan, une synthèse avec Chelsea et Lyon afin de décider ce qu’il y a de mieux », a prévenu le joueur d’origine brésilienne, qui ne veut pas perturber sa saison intéressante avec des discussions dont il n’est visiblement pas décideur. Une sage décision pour Emerson, qui ne fait pas de vague, mais va vite devenir un objectif pour Juninho et Jean-Michel Aulas l’été prochain s’il continue sur cette lancée.