Ce que l'OL ne doit surtout pas faire selon Laurent Blanc

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Vainqueur de Rennes dimanche en début d’après-midi (3-1), l’OL est revenu à cinq points de la cinquième place, synonyme de qualification à l’Europe. Pas de quoi sauter de joie pour Laurent Blanc.

Après la défaite en demi-finale de la Coupe de France contre Nantes mardi soir (1-0), l’OL avait presque dit adieu à sa dernière chance de disputer une coupe d’Europe la saison prochaine. Ce week-end pourtant, l’espoir est de nouveau de mise. Vainqueur de Rennes au Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais a profité de la défaite de Lille contre Angers pour revenir à cinq points de la cinquième place, synonyme de qualification en Conférence League.

La 5e place est atteignable pour l'OL

Et si finalement, Lyon réussissait à accrocher laborieusement un billet pour la coupe d’Europe la saison prochaine ? L’espoir est plus que jamais de mise après deux victoires consécutives en Ligue 1, face au PSG et Rennes. Le calendrier des Gones jusqu’à la fin de la saison ne sera pas simple avec des matchs contre l’OM, Strasbourg, Montpellier ou encore Monaco. Mais il est de nouveau possible d’y croire, ce qui est déjà beaucoup pour les supporters lyonnais.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Du côté de Laurent Blanc en revanche, on refuse de céder à l’enflammade. Dans des propos rapportés par Le Progrès, l’entraîneur de l’OL a notamment interdit à ses joueurs de se focaliser sur le classement, meilleur moyen selon lui pour se mettre de la pression et enchainer les mauvais résultats. « Il faut toujours y croire. Mais on n’a rien fait d’extraordinaire, on a gagné contre Rennes. Oui, la défaite de Lille à Angers a été un bien pour nous, mais bon, ne regardons pas les autres. Regardons d’abord ce que nous faisons et tout ira bien », a analysé Laurent Blanc, qui se veut modéré tant l'OL a du mal à enchainer les performances ces derniers mois.

Laurent Blanc y croit dur comme fer, mais...

Nul doute que l’entraîneur de l’OL doit tout de même regarder le classement et analyser les calendriers de Lyon, de Rennes et de Lille, qui vont assurément se battre jusqu’au bout pour cette cinquième place dans le sprint final. Après avoir échoué en demi-finale de la Coupe de France contre Nantes, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette pourraient se rattraper en accrochant une qualification en coupe d'Europe, y compris en Europa Conference League. Même si à priori, rien ne remplacera une victoire en Coupe de France au vu de la contestation très importante au Groupama Stadium en raison de la défaite à Nantes, un match durant lequel les hommes de Laurent Blanc sont passés totalement à côté de l'évènement.