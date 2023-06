Ce Lyonnais brille, le mercato ne le concerne pas

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL sort d'une saison très marquante à bien des égards. Certains joueurs veulent passer à autre chose et se concentrer sur de nouveaux objectifs. C'est le cas de Maxence Caqueret.

A Lyon, cette intersaison est celle de tous les dangers. Jean-Michel Aulas parti, c'est tout l'OL qui se pose des questions sur le nouveau projet. Le mercato estival, qui a ouvert ses portes il y a quelques jours, devra apporter des réponses sur les ambitions futures des Gones. Pour le moment, on annonce surtout des départs importants à l'OL, comme celui de Castello Lukeba. D'autres joueurs sont aussi annoncés partants ou du moins courtisés, à l'image de Rayan Cherki ou de Bradley Barcola. S'il n'en fait pas partie malgré ses bonnes prestations avec les espoirs en ce moment, Maxence Caqueret ne veut pas encore penser au mercato. Il faut dire que le jeune Lyonnais est avec certains de ses coéquipiers de l'OL, concentré sur l'Euro 2023 Espoirs.

Caqueret, pas la tête à ça

Interrogé par la presse sur le mercato estival, le capitaine des Espoirs a fait un aveu de marque, insistant sur le fait que cela pouvait perturber les joueurs concernés. « Pour en avoir parlé avec pas mal de joueurs, c’est quelque chose qui peut perturber. Mais ce qui fait notre force c’est qu’on s’est tous dit de ne pas calculer ce début de mercato pour se concentrer sur l’Euro. On sait que pour les joueurs qui veulent peut-être aller voir ailleurs ou qui ont des envies de changer de clubs, c’est une vraie occasion de se montrer. On se doit d’être les meilleurs possibles et d’aller le plus loin. Le mercato, on verra un peu plus tard et j’espère le 9 juillet », a notamment précisé Maxence Caqueret, qui devrait prochainement avoir une discussion avec l'OL et Laurent Blanc pour connaître le rôle qu'il aura à jouer la saison prochaine. A Lyon plus qu'ailleurs, tout semble possible lors de cette intersaison.