Ce coup de génie d'Aulas qui va sauver l'OL

Par Guillaume Conte

John Textor met les bouchées doubles pour essayer d'offrir à l'OL un mercato capable de le sauver de la déroute sportive. Pour cela, il peut s'appuyer sur l'un des derniers gros coups de Jean-Michel Aulas.

L’Olympique Lyonnais va jouer sa survie en Ligue 1 sur le terrain au cours des prochaines semaines, mais cela risque aussi de se jouer en coulisses. Par le biais du mercato, car John Textor a promis de gros efforts pour renforcer une équipe qui ne parvient plus à enchainer deux passes, et semble incapable de réagir malgré le changement d’entraineur, et les innombrables tentatives de secouer le groupe. Toutefois, pour envoyer du feu sur le marché des transferts, encore faut-il que le propriétaire américain de l’OL ait les mains libres. Pour cela, il faudra convaincre la DNCG et le boss lyonnais met tout en oeuvre. Cette semaine, il a annoncé l’arrivée de nouveaux investisseurs et un accord financier pour allonger la dette et ne plus être sous la menace des échéances.

Une incroyable plus-value en 5 ans

En plus de cela, et des ventes réalisées à la fin du mercato, une rentrée d’argent copieuse est prévue dans les prochaines semaines. Annoncée depuis des mois, la vente d’OL Reign, la franchise de football féminin que Jean-Michel Aulas avait acheté aux Etats-Unis, est désormais très bien partie. La formation de MLS des Seattle Sounders est en négociations pour conclure ce rachat qui va rapporter très gros au club rhodanien. En effet, en 2019, le président historique de l’OL avait dépensé 4,5 ME pour s’offrir l’équipe de NWSL. Et le média économique spécialisé dans le sport Sportico révèle que la vente pourrait désormais approcher les 50 millions d’euros tout simplement. Aucun accord définitif n’a été signé, précise le média, mais les discussions vont dans le bon sens.

Interrogés, des dirigeants de la franchise de Seattle ont fait savoir qu’ils étaient concentrés sur les ambitions sportives de l’équipe qui a été créée en 2013, et va tenter le week-end prochain de remporter le premier titre national de son histoire, en finale du championnat face à Gotham, la franchise de New York et du New Jersey. Les franchises féminines américaines se vendent dernièrement à des prix allant de 35 ME pour l’une des équipes les plus faibles à Chicago, à 50 millions d’euros pour de nouveaux marchés à San Diego et Boston. La plus-value pour l’OL serait de toute façon assez énorme, et montre que Jean-Michel Aulas a eu un sacré flair en investissant dans la franchise de l’état de Washington il y a seulement quelques années de cela.