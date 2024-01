CdF ‍: Un petit OL qualifié à Bergerac

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Coupe de France, 16e de finale

Stade de Beaublanc (Limoges)

Bergerac (N2)-OL 1-2

Buts : Escarpit (45e+1) pour Bergerac ; Fofana (37e), Caqueret (78e) pour l’OL

Exclusion : Gyeboaho (65e) de Bergerac

L'OL s'est qualifié à Bergerac ce vendredi soir. Les Lyonnais l'ont emporté 2-1 face au club de N2 mais ils sont loin d'avoir été séduisants.

Les Lyonnais poursuivent péniblement leur route dans cette coupe de France. En première période, les Gones avaient du mal à se créer des occasions franches, étant trop imprécis dans le jeu collectif. La recrue Malick Fofana, titularisé pour la première fois, était bien en jambes. Le jeune belge venait finalement ouvrir le score, servi sur un plateau par Lacazette. Cette ouverture du score devait assurer une soirée tranquille aux Lyonnais. Néanmoins, juste avant le repos, l'OL se faisait piéger par l'attaquant de Bergerac Escarpit. Ce dernier était laissé seul dans la surface et il venait tromper Lopes à bout portant.

78' 𝐎𝐔𝐈 𝐌𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐗 💥💥💥



Maxence Caqueret suit bien un renvoi de la défense adverse et place une demi-volée qui trompe le gardien !!! 💪🔴🔵



1-2 #BPFCOL pic.twitter.com/XitmX6aNsR — Olympique Lyonnais (@OL) January 19, 2024

Après le repos, l'OL poussait pour éviter la séance de tirs au but. Un coup du sort aidait les hommes de Pierre Sage. Gyeboaho était expulsé pour une semelle sur Tolisso au milieu du terrain. A 11 contre 10, l'OL était plus dominateur encore même si Lopes devait réaliser un arrêt salvateur (74e) sur une frappe puissante de près. Caqueret endossait le costume de sauveur en marquant le deuxième but tant attendu. Le milieu lyonnais réussissait une belle reprise de l'entrée de la surface sur un coup-franc mal dégagé. L'OL l'emportait 2-1 du côté de Limoges. Un succès difficile mais précieux pour des Lyonnais qualifiés pour les huitièmes de finale et encore candidats à une place européenne via la coupe.