CdF ‍: Pontarlier-OL, le stade s’est rempli en 30 minutes

Par Corentin Facy

Le 7 janvier prochain, l’OL affrontera la modeste équipe de Pontarlier (National 3) en 32es de finale de la Coupe de France. Sans surprise, les hommes de Pierre Sage joueront dans un stade à guichets fermés.

La rencontre de Coupe de France entre l’Olympique Lyonnais et Pontarlier se jouera dans le stade Léo-Lagrange de Besançon d’une capacité de 10.000 places. Dès l’ouverture de la billetterie, 9.000 places avaient été préservées. Il fallait donc être rapide pour bondir sur l’une des 1.000 dernières places mises en vente au grand public ce mercredi. Sans grande surprise, le stade s’est rempli et en moins de 30 minutes, il n’y avait plus aucun ticket disponible à la vente. « On a été submergé par cet événement attendu par tout un club, malheureusement on n’a pas pu contenter tout le monde » a confié le président de Pontarlier dans des mots accordés à l’Est Républicain. Le match se disputera donc dans une enceinte comble et logiquement acquis à la cause des joueurs de National 3 même si 600 supporters de l’OL ont été autorisés à effectuer ce premier déplacement de l’année 2024.