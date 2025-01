Caqueret et Matic, ce club veut dévaliser l’OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Déjà intéressé par Nemanja Matic ces derniers jours, Côme a ajouté Maxence Caqueret à sa liste de joueurs ciblés au mercato hivernal.

16e de Série A à la mi-saison, Côme a bien l’intention de mettre le paquet sur le mercato hivernal pour se renforcer afin d’assurer son maintien en première division italienne. Le club entraîné par Cesc Fabregas a des moyens et des ambitions et vise des joueurs en manque de temps de jeu ou bientôt en fin de contrat dans les gros clubs européens. En ce sens, Côme a manifesté son intérêt pour recruter Nemanja Matic, lié à l’OL jusqu’en juin 2026. L’international serbe n’est toutefois pas très réceptif à cet intérêt puisque ce dernier se sent bien à Lyon et souhaite rester.

Cesc Fabregas n’a pas encore abandonné l’idée de convaincre son ancien coéquipier à Chelsea mais en attendant, le club italien a lancé une nouvelle piste au milieu de terrain… toujours à Lyon. A en croire les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, c’est maintenant Maxence Caqueret qui suscite l’intérêt du promu en Série A. Lié à l’OL jusqu’en 2027, l’ex-international espoirs français n’entre plus dans les plans de Pierre Sage et Lyon ne s’opposera pas à un départ le concernant durant le mois de janvier.

Côme se jette sur Maxence Caqueret

Egalement ciblé en Angleterre, Maxence Caqueret attend de son côté la bonne offre financière et le projet sportif qui va avec pour quitter son club formateur. Côme est-il susceptible de l’intéresser ? On l’ignore encore. Mais après avoir mis le turbo pour faire venir Marcus Rashford en provenance de Manchester United lors de ce mois de janvier, le club entraîné par Cesc Fabregas semble décidé à frapper un grand coup sur le marché des transferts. A l’échelle d’un promu en Série A, la venue de Maxence Caqueret serait une belle prise. Il faudra cependant convaincre le joueur mais aussi l’OL, qui attend entre 15 et 20 millions d’euros pour son joueur né en 2000 selon les dernières informations à ce sujet.