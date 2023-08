Camilo quitte officiellement l'OL pour la Russie

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Arrivé à l'OL en janvier 2020 en provenance du Brésil, Camilo, le milieu de terrain brésilien de 24 ans, quitte le club rhodanien et s'est engagé avec le club de D1 Russe du Akhmat Grozny. Camilo avait encore un an de contrat avec l'Olympique Lyonnais et l’OL conservera un intéressement de 20% sur un éventuel futur transfert.