OL : 4 matchs de L2 au compteur, mais l'OL craque pour lui !

Le mercato hivernal a ouvert ses portes il y a une semaine et pour l’instant, l’Olympique Lyonnais est relativement calme.

Jean-Michel Aulas avait prévenu ses supporters, le club rhodanien n’a pas l’intention de faire de folies en cours de saison. D’autant que l’équipe de Bruno Genesio est plutôt performante. Néanmoins, le patron de l’OL avait ouvert la porte au renfort d’un jeune joueur pour préparer l’avenir. Et cette jeune pépite, ce pourrait bien être Lucien Agoumé. En effet, Le 10 Sport révèle que l’actuel 3e de Ligue 1 suit de près le milieu du FC Sochaux.

Âgé de seulement 16 ans, il n’a disputé que 4 petits matchs de Ligue 2 cette saison. Mais cela n’empêche pas les plus grands clubs européens de le suivre avec attention. Outre les Gones, le FC Barcelone et l’Inter Milan seraient également sur les rangs. Si aucune décision n’a encore été prise de manière définitive, les dirigeants lyonnais réfléchiraient à l’opportunité d’acheter Lucien Agoumé avant de le prêter six mois (ou plus ?) au FC Sochaux. Un deal qui pourrait convenir aux Lionceaux. Reste désormais à savoir ce qu’en pensera le joueur, qui n’a peut-être pas envie de griller les étapes pour le début de sa carrière professionnelle…