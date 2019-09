C1 : Attention aux apparences, l'OL est dans un groupe mortel

Dans : OL, Ligue 1.

Mardi soir, l’Olympique Lyonnais débute sa campagne européenne avec la réception du Zénith Saint-Pétersbourg au Groupama Stadium. Un choc très attendu par l’entraîneur Sylvinho, qui va disputer son premier match de Ligue des Champions en tant que coach. Mais du côté du Brésilien, la méfiance est au moins aussi présente que l’excitation. En effet, devant la presse, l’entraîneur de l’OL s’est montré très prudent en raison de l’homogénéité de ce groupe de Ligue des Champions avec le Zénith donc mais également Leipzig et Benfica.

« Toutes les équipes ont des points forts et des points faibles. Les équipes ont un niveau équivalent. Nous avons tous envie de nous qualifier. Ce match est très important. Les quatre clubs veulent se qualifier. Cela sera difficile, on commence par un premier match très compliqué à domicile. Si tu joues bien et que tu es dans une bonne dynamique, cela ne peut-être que meilleur. C’est un groupe compliqué » a commenté l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui ne risque pas de prendre un adversaire à la légère dans ce groupe de Ligue des Champions. Espérons que les joueurs soient habités par le même état d’esprit…