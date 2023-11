Bruno Cheyrou attend son chèque pour quitter l’OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ancien responsable du recrutement, Bruno Cheyrou a fait les frais de la réorganisation interne à l’OL depuis la prise de fonction de John Textor.

Avec la prise de pouvoir de John Textor et la nomination de Matthieu Louis-Jean à la tête de la cellule de recrutement, Bruno Cheyrou a grandement perdu de son influence dans les choix sportifs à l’Olympique Lyonnais. En attendant qu’un accord soit trouvé pour son départ, Bruno Cheyrou occupe un rôle dans l’acclimatation des joueurs recrutés par l’OL et notamment ceux en provenance du Brésil. Mais cette collaboration va bientôt prendre fin selon Foot Mercato qui en dit plus sur l'imminent départ de celui qui était l'une des bêtes noires des réseaux sociaux.

Bruno Cheyrou ne fera pas de cadeau à John Textor

En effet, des discussions sont en cours pour trouver un accord financier. Bruno Cheyrou ne fera en revanche aucun cadeau à John Textor puisque l’ancien responsable du recrutement des Gones « réclame son dû pour s’en aller ». A l’heure où le propriétaire de l’Olympique Lyonnais veut mettre de l’ordre en interne avec le possible retour de Juninho, il va devenir assez urgent de faire le tri et de se séparer au plus vite des dirigeants avec qui il ne veut plus collaborer comme cela semble être le cas de Bruno Cheyrou.

Gageons que les discussions devraient s’accélérer prochainement afin de déboucher sur un accord entre toutes les parties. Dans le même temps, John Textor continue de draguer Juninho afin d’en faire un pion essentiel de Eagle Football. L’objectif est de faire de lui l’un des hommes forts du sportif à l’OL… mais également à Botafogo, car l’ex-milieu de Lyon pourrait continuer à vivre au Brésil. Malgré l’attractivité de l’offre de John Textor, l’ancien directeur sportif du club, échaudé par sa dernière expérience sous Jean-Michel Aulas sur les bords du Rhône, prend le temps de la réflexion. A ce jour, il est difficile de savoir quelle est la tendance pour son avenir.