Bredouille avec l'OM, il mise tout sur l'OL

Par Guillaume Conte

De retour dans le 11 de départ de l'OL, Duje Caleta-Car rêve d'une fin de saison en apothéose avec notamment un titre en Coupe de France. Ce qui serait son premier en France malgré son long passage à l'OM.

Plusieurs fois vainqueur du championnat et de la Coupe d’Autriche quand il évoluait au RB Salzbourg, Duje Caleta-Car manque toutefois d’un titre de prestige dans son palmarès. Le défenseur central aurait pu devenir champion du monde en 2018, mais la France en a décidé autrement en remportant la finale en Russie. Sous le maillot de l’OM, il a été deux fois vice-champion de France et finaliste du Trophée des Champions. Et avec Southampton, il a surtout connu la D2 anglaise. Arrivé à l’OL sous la forme de prêt payant avec option d’achat, le Croate entend bien remplir son armoire à trophée grâce à la Coupe de France.

L'OL a les moyens d'atteindre la finale

Interrogé en conférence de presse avant le match de Ligue 1 face à Nice, Duje Caleta-Car a bien évidemment reconnu que la priorité allait au maintien, qui est encore loin d’être acquis à l’heure actuelle, même s’il est en meilleur voie qu’à la trêve. Mais le rêve d’aller chercher la Coupe de France trotte forcément dans les têtes des Lyonnais alors que l’OL recevra Strasbourg en quarts de finale. « On veut aller aussi loin que possible. Mais ce qui compte, c’est de rester en Ligue 1 et continuer avec cette vision. Qu’on finisse dixième ou deuxième, ce n’est pas important. On va bien sûr saisir les opportunités, mais rester en Ligue 1 reste l’objectif principal. Ce serait un rêve pour moi de gagner la coupe. Après, ça reste quelque chose de difficile. Il faut déjà battre Strasbourg à domicile, et ensuite, on verra contre qui on jouera. On est toujours là pour l’instant, on a les qualités pour atteindre la finale donc si ça se fait, on verra ce qui est possible. C’est un rêve pour l’équipe et pour moi de gagner un trophée avec Lyon, mais il faut toujours se concentrer sur la Ligue 1 », a livré le défenseur central, qui a été totalement zappé par Fabio Grosso, mais revient en force dans les petits papiers de Pierre Sage. Une preuve que la saison de l’OL, y compris pour les joueurs, a eu son lot de montagnes russes avec ces nombreux changements d’entraineur.