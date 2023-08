Bradley Barcola, le Barça défie le PSG et terrifie l’OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En quête de plusieurs renforts en attaque, le PSG cible toujours Bradley Barcola malgré la signature imminente d’Ousmane Dembélé. Mais selon la presse catalane, le Barça est également sur le dossier de l’attaquant de l’OL.

Bradley Barcola est incontestablement le joueur de Ligue 1 le plus convoité du mercato estival. Auteur d’une seconde partie de saison à couper le souffle en 2022-2023 puis d’un Euro très convaincant avec l’Equipe de France espoirs, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais est dans les radars des plus grands clubs européens. Très vite, Manchester City et le RB Leipzig ont manifesté leur intérêt pour Bradley Barcola, sans pour autant entrer en négociations avancées avec l’OL.

👀 ¿Quién es Bradley Barcola? El extremo diestro del Lyon que suena como reemplazo de Dembélé en el Barçahttps://t.co/Vp0u7uNtqX — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 3, 2023

En revanche, le Paris Saint-Germain est bouillant pour accueillir l’international espoirs français et a déjà soumis plusieurs offres (refusées) à John Textor. La dernière en date grimpe à 35 millions d’euros mais a été refusée par l’état-major de l’OL, qui réclame près de 50 millions d’euros pour lâcher un joueur jugé intransférable par le président Santiago Cucci.

Le Barça veut Barcola pour succéder à Dembélé

Le prix de Bradley Barcola pourrait encore grimper d’ici le 31 août car la liste des clubs intéressés pour le recruter s’allonge au fil des jours. D’après les informations du Mundo Deportivo, voilà que le FC Barcelone est sur les rangs pour accueillir Bradley Barcola avec un objectif très clair : faire de l’attaquant de 20 ans formé à l’OL le successeur d’Ousmane Dembélé, dont le départ au Paris Saint-Germain pour une somme avoisinant les 50 millions d’euros est presque bouclé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barcola Bradley (@bradley_dls)

A ce jour, le Barça n’a envoyé aucune proposition à Lyon selon le média catalan, qui croit savoir que le champion d’Espagne mène de front deux dossiers bouillants durant ce mois d’août : celui de Barcola donc mais également celui menant à Bernardo Silva, le milieu offensif de Manchester City. Pour rappel, Bradley Barcola n’est pas fermé à un départ de Lyon et a d’ores et déjà trouvé un accord de principe avec le PSG après s’être entretenu avec l’entraîneur Luis Enrique. Les supporters lyonnais, pour qui il est inconcevable de perdre Barcola et/ou Lukeba cet été, n’ont pas fini de trembler…