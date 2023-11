Bertrand Latour fait un pari osé sur l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a signé le premier succès de sa saison ce dimanche sur la pelouse du Stade Rennais. De bon augure pour la suite des opérations selon certains observateurs.

Fabio Grosso et ses hommes l'ont fait ! A Rennes ce dimanche, l'OL a en effet connu le succès pour la première fois cette saison. Si tout n'a pas été parfait, loin de là, l'important était bien de ramener les trois points pour tenter de lancer enfin les choses. Le calendrier lyonnais sera en plus compliqué dans les prochaines semaines et chaque point comptera dans la lutte pour le maintien. Pour certains observateurs, l'OL a sans doute connu le déclic qui permettra aux Gones de faire la différence. C'est en tout cas l'avis de Bertrand Latour, qui a aimé les valeurs montrées en Bretagne ce dimanche.

L'OL peut y croire

Lors d'une intervention sur La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet livré le fond de sa pensée. Selon lui, l'OL est sur la bonne voie. « J'ai tendance à penser que ça peut être une victoire déclic pour l'OL. On peut le souhaiter en tout cas aux Lyonnais. Disons que la manière avec laquelle ce résultat a été obtenu m'intéresse une fois n'est pas coutume. Je pense que quand on est aussi malades que les Lyonnais, il ne fallait pas s'attendre à une démonstration. Ils ont affronté des événements difficiles. Ce match-là va leur donner de la confiance. Le milieu de terrain a livré une belle prestation. J'ai ressenti du soulagement et vaut mieux tard que jamais. Le groupe a pris conscience de l'étendue des dégâts. Les Lyonnais ont enfin débloqué leur compteur victoire et ce match peut permettre de lancer la saison. Ils sont au début de quelque chose. J'ai envie de dire oui », a notamment indiqué Bertrand Latour, impatient de savoir comment l'OL gérera les événements lors du retour de la Ligue 1. La prochaine rencontre sera d'ailleurs face à Lille au Groupama Stadium.